Ingatlanajánló 57 perce

Mit szólna egy saját bárhoz a ház aljában?

Ha igazi társasági életet szeret élni, ebben az ingatlanban mindent megtalál, ami ehhez csak kellhet. A saját báron kívül a kertben helyett kapott egy - akár 20 fő számára is alkalmas filagória is. Ha időnként elvonulna, a téli kertben, vagy az ott található jakuzziban ezt is megteheti.

Haon.hu Haon.hu

Forrás: Ingatlanbazár

„Debrecenben, Úrrétje városrészen, 3310 m2-es saroktelken eladó egy 2002-ben épült (2008-ban hozzáépítés történt), 326/293 m2 lakóterű, négyszintes (pinceszint, földszint, tetőtér, padlástér), hőszigetelt, luxus kategóriájú családi ház, a hozzá tartozó, egyállásos, 18 négyzetméteres garázzsal. Az ingatlan újszerű állapotú, felépítésétől kezdve folyamatosan karbantartott. A fotókon látható állapot megfelel a valóságnak. Forrás: Ingatlanbazár Az ingatlan energiaellátását napelemes rendszer (5KW) támogatja; a mindenkori kellemes hőérzetről két fűtéskörös gáz-cirkó rendszer (radiátoros-, és padlófűtéssel), illetve a minden szobában megtalálható inverteres klímák gondoskodnak. A garázs előtt egy-, a ház előtt pedig további három autó parkolására biztosított a hely. Pinceszint (44,73 m2): medencealapra épült, hűtő-fűtő-szellőző rendszerrel ellátott. Fa tüzelésű kályha és tárolóhelyiség is található lent; a nappaliból érhető el. Forrás: Ingatlanbazár Földszint (127,27 m2): Nappali-konyha-étkező + kandalló, 1 szoba , fürdőszoba + wc, gardrób szoba. Földszinti terasza 30 négyzetméter nagyságú; téli kertje (9,46 m2) fűtött, dzsakuzzis. Emelet [(tetőtér): 131,41 m2 / 100,37 m2]: 2 szoba + 1 szoba tetőtéri kiegészítéssel, fürdőszoba + wc + szauna, gardrób szoba, mosókonyha, napozóterasz (két szobából is elérhető, 17 négyzetméteres, DNY-i tájolású). Forrás: Ingatlanbazár Emelet [(padlástér): 22,94 m2 / 21 m2 ]:az alatta található szobából érhető el, körlépcsőn keresztül; ablakai É-i, és Ny-i tájolásúak. Kert: itt helyet kapott egy -akár 20 fő számára is alkalmas filagória, szalonnasütő hely, egy nagy méretű (30 négyzetméteres) kerti tároló. A növényzet vízigényének ellátásáról automata öntözőrendszer gondoskodik. Forrás: Ingatlanbazár Az ingatlan teljes területén (a telken is) riasztórendszer került kiépítésre, infracsapdával; a bejárat kamerás kaputelefonnal szerelt. Az ingóságok alku tárgyát képezik. Irányár: 275.000.000 Ft Forrás: Ingatlanbazár A 15 darabra limitált fotószám nem tette lehetővé a kellő bemutatását az ingatlannak; a hirdetéshez feltöltötteken túl további fényképeket tudok küldeni e-mailben, kérésre.[...]” További izgalmas otthonokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



Ezek is érdekelhetik