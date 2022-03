Tasó László, a Hajdú-Bihar megyei 3-as számú választókerület országgyűlési képviselője politikai nagygyűlést tartott vasárnap délután Nyíracsádon. A művelődési ház nagytermében összegyűlt érdeklődőknek először dr. Nagy János polgármester a település elmúlt években elért sikereiről, eredményeiről beszélt, majd kihangsúlyozta: - Ha Tasó Lászlóra szavazunk április 3-án, akkor arra az emberre szavazunk, aki továbbviszi Nyíracsád terheit, keresztjét egészen a kormányzatig, hogy továbbra is segítségére lehessen az itt élő embereknek. Nyíracsád eddig elért sikerei, eredményei fontosak számunkra, mert Nyíracsád nemcsak a jelené, hanem a következő nemzedéké is. Képviselő úrral karöltve pedig bátran tovább járhatjuk ezt az utat – fogalmazott a polgármester, köszönetet mondva Tasó Lászlónak, aki az elmúlt években támogatta, segítette a település fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, pályázatokat, amivel nemcsak élhetőbbé vált Nyíracsád, de nagymértékben hozzájárult a fiatalok helyben maradásához is.

Fontos választás előtt állunk!

A délután vendége volt dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, aki beszédében kiemelte Tasó László eddigi érdemeit, valamint felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy olyan sorsdöntő választás előtt állunk, ahol Magyarország jövője, eddig elért sikereinek megvédése a tét. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az ellenzék riogatása ellenére a 2021-2027-es uniós ciklusban is biztosítva látja a kormány a Magyarországra érkező uniós forrásokat, melyek nem csökkennek a jövőben sem. Kiemelte, hogy a veszélyek korát éljük. A sikereket felsorolva hangsúlyozta a kormány családtámogatási intézkedéseit, a 13. havi nyugdíj visszaállítását, az adócsökkentést, valamint az otthonteremtési támogatás fontosságát. Beszélt a Magyar falu program sikeréről, a gazdasági válság, a világjárvány, az orosz-ukrán háború nem várt terheiről, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy összefogással és a kormány előremutató politikájával Magyarország le tudta győzni az előre nem látott akadályokat is.

Békére, és nem háborúra vágyunk

Tasó László a 3-as számú választókerületben az elmúlt ciklusban elért eredményeket foglalta össze a hallgatóságnak, majd külön kiemelte a nyíracsádi fejlesztéseket, melyek egyik legfontosabb eleme a bölcsőde is, amit hamarosan átadnak. Tasó László sem hagyta szó nélkül a világjárvány és a háború hatásait. Arra is rávilágított, hogy Magyarország érdeke, hogy mindenképpen kimaradjon a háborúból, de minden erejével segítse a Kárpátaljáról menekülő embereket. Ezt követően nagyon nyomatékosan felhívta a jelenlévők figyelmét a világhálón terjengő valótlan hírek, álhírek veszélyeire. Arra, hogy az ellenzék által terjesztett hazugságok és szándékosan gerjesztett álhírek még egy Nyíracsádhoz hasonló, erős keresztény lelkületű közösséget is félrevezethetnek, amit nem szabad megengedni. Ehhez pedig az összefogás erejére van szükség. Tasó László bízik a magyar emberek józan ítélő képességében, s abban, hogy április 3-án ismét hozzásegítik a Fidesz-KDNP-kormányt az eddigi sikeres út folytatásához.

