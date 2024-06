Hornyák Csaba a legutóbbi svédek elleni barátságos találkozón is szerephez jutott, ám ekkor olyan történt, amelyre senki sem számított: egy labda nélküli szituációnál a skandinávok bizonyítási vágytól fűtött, láthatóan frusztrált játékosa teljes erőből levállalta a DVSC saját nevelésű labdarúgóját, aki számon is kérte sárga mezes riválisát, sőt még egy rövid fogócska is kialakult az esetet követően.