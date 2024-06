Véget ért a várakozás: kilenc esztendőt követően pályára lépett a Nagyerdei Stadion gyepén a magyar labdarúgó-válogatott. A mieink ellenfele Izrael volt, a meccs fontosságát pedig az adta, hogy pontosan egy hét múlva Svájc ellen elkezdi az Európa-bajnokságot Marco Rossi együttese. Több mint egy órával a kezdés előtt már több ezren voltak a lelátón a fantasztikus komplexumban, minden adott volt a remek mérkőzéshez.

Magyar labdarugó-válogatott: Sallai Roland remekül futballozott

Forrás: Czinege Melinda

A magyar labdarúgó-válogatott gálával indított

A himnuszok után kezdetét is vette a találkozó, igazán érzelmes pillanatokon voltak túl a jelenlévők. A meccs elején a magyarok birtokolták többet a labdát, a helyzetek azonban elmaradtak. A hatodik percben Szoboszlai Dominik egy remek testcselt követően tekerte középre a labdát, Varga Barnabás ollózott, de a kísérlet a kapufán csattant. A 11. percben viszont Bolla adott hatalmas keresztlabdát a tizenhatoson belülre, amelyet Varga fejelt vissza Sallainak, aki nem hibázott (1–0). A 19. minutumban ismét szemkápráztató Bolla kötényt követően Varga Barnabás érkezett középen és egy higgadt mozdulattal be is passzolta az üres kapuba a labdát. Nem álltak le a magyarok, Sallait buktatták a büntetőterületen belül, de nem ítélt tizenegyest a játékvezető. A 21. percben ismét Varga volt eredményes egy csodálatos fejessel, szintén Bolla beadásából. Micsoda félidő Debrecenben!

Győzelemmel hangoltunk az Európa-bajnokságra

A fordulásra már nem jött ki Sallai és Lang sem, helyettük Gazdag és Fiola folytatta. A hangulat továbbra is pazar volt, igazi Eb-láz uralkodott a stadionban. Ahogyan azt sejteni lehetett, kicsit visszább vett a magyar együttes, tekintve, hogy egy hét múlva már tétmeccs következik, érthető volt a döntés a játékosoktól. A magyarok első helyzetére a 67. percig kellett várni, Ádám Martin 25 méterről engedett el egy egészséges lövést, de Glazer hárított. Gulácsinak is akadt egy kis dolga, de továbbra is magabiztos volt a Leipzig hálóőre. Szépen csordogált a játék, de a Carpathian Brigade megállás nélkül szurkolt. Kleinheisler is megtornáztatta az izraeli kapust, aki magabiztosan hárított. Az utolsó 15 percre Nagy Zsolt is beszállt, Kerkez Milost váltotta. A 84. percben Nagy Zsolt lépett ki egy pazar keresztlabda után, de lövése a kapufán csattant. Az állás már nem változott, így Marco Rossi alakulata magabiztos sikert aratott, amely nagyon fontos lehet a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság szempontjából.