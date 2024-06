– Korábban még nem játszottam a Nagyerdei Stadionban, de szuper komplexum, jó volt itt pályára lépni – mondta a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Haonnak.

Szoboszlai Dominik sok gondot okozott az izraeli védőknek

Forrás: Czinege Melinda

A magyar labdarúgó-válogatott fantasztikus meccsen tért vissza a Nagyerdei Stadionba. Marco Rossi legénysége Izraelt múlta felül 3–0-ra szombaton este. Fantasztikus hangulatban kezdődött a mérkőzés, hiszen már korán előnyre tettek szert a mieink, Sallai Roland vette be az ellenfél kapuját, majd az NB I. egyik legjobb játékosa, Varga Barnabás duplázott a debreceni barátságos találkozón. A győzelem tehát nem sokáig volt kérdéses, így jó szájízzel és önbizalommal utazhatnak a fiúk Németországba, ahol a következő meccsükön Svájccal mérkőznek majd a futballisták.

Szoboszlai Dominik dicsérte Debrecent

A nemzeti együttes kapitánya, Szoboszlai Dominik az egész meccsen jól futballozott, sok szép passzt osztott ki a társaknak. Igaz, a szurkolók a szívükhöz is kaptak, hiszen sérülés gyanúja miatt miatt le kellett cserélni a Liverpool klasszisát. A HAON kérdésére Szoboszlai elárulta, jó volt kicsit „kiszakadni” Budapestről, és élvezte a meccset a Nagyerdei Stadionban. – A Puskás Arénát azért elég nehéz felülmúlni, de jó volt Debrecenben is pályára lépni.

Még sosem voltam a Nagyerdei Stadionban, kicsit meg is lepett, de minden adott itt is egy futballistának a jó játékra. Azt is mondhatom, hogy kicsit kiszakadtunk Budapestről, a szurkolás pedig fantasztikus volt.

A sérülésem rendben lesz, annak ellenére is, hogy le kellett jönnöm. Azt vallom, ha a franciaországi Európa-bajnokságot felül tudnánk múlni, az már nagy eredmény lenne – fogalmazott a klasszis.

Nagy Ádám ismét remekül futballozott

Forrás: Czinege Melinda

Középpálya motorja: Nagy Ádám

Lassan egy évtizede már, hogy a magyar válogatott középpályájára berobbant egy rendkívül tehetséges játékos, aki azóta is tagja a nemzeti együttesnek. Nagy Ádám Marco Rossinál is az egyik legstabilabb futballista, az izrael elleni meccsen is remekül játszott. A Spezia labdarúgója portálunknak nyilatkozott a meccs után. – Nagyon hálás vagyok, hogy a mai napig részese lehetek ennek a csodának. Persze, én is öregszem, ebből a szempontból nem jó, hogy így beszélünk róla, de külön öröm, hogy egy rendkívül sikeres időszak van mögöttünk. Külön öröm, hogy Debrecenben játszottunk, ezzel sok fiatalnak tudtunk örömet szerezni.

Mi is érezzük, hogy mennyire szeretnek minket, szó szerint futball-láz van Magyarországon, ez hatalmas motivációt ad.

Az elmúlt esztendők eredményei önbizalomra adnak okot, de igyekszünk nem visszaélni a szurkolók szeretetével. Az Európa-bajnokságról azt tudom mondani, hogy az összes csoport kiélezett, nincs olyan kvartett, amelyre azt mondanám, hogy elcserélném a miénkkel – mondta a középpályás.