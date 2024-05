Mindent, vagy semmit! – akár ezzel a jelszóval is pályára léphetnek a hajdúszoboszlói futballisták a vármegyei I. osztályban, hiszen csak akkor szerezhetnek a bajnokságban érmet, ha szombaton nyernek. Ellenfelük azonban a 2. helyen három ponttal jobban álló Hajdúnánás lesz, így bizonyára rendesen meg kell majd izzadniuk a győzelemért. A találkozó rangját mutatja, hogy az NB II.-es játékvezető, Nazsa Tamás fújja majd a sípot, akinek segítője két feltörekvő, tehetséges fiatal, Karsai Bálint és Czinege Tamás lesz.

Az utolsó forduló előtt a harmadik Sárrétudvarira pedig könnyebb ellenfél vár, de a debreceni Bestrong amennyiben meglepetést okozna, még inkább borulhat a pakli. A Monostorpályi már biztos bajnokként, gyakorlatilag tét nélkül vág neki a Nyíradony elleni mérkőzésnek, de az ünneplés és az isteni pörkölt bizonyára most sem marad el.

Nem csak a vármegyei I. osztályban lesznek izgalmas focimeccsek

Hamarosan véget ér a vármegyei fociszezon, és mivel nyárias idő várható, így még inkább érdemes minden percét kiélvezni. A Loki-szurkolók akár még az Oláh Gábor utcai stadionban is kilátogathatnak, de a DEAC is hazai környezetben búcsúzik. A vármegyei II. osztályban a Hajdúdorog–Hajdúhadház és a Földes–Kaba derbi is kimondottan izgalmasnak ígérkezik, de a legalsóbb osztályban is, mint például a Szentpéterszeg–Kismarja meccsen lesznek nagy csaták.

Íme, a vármegyei focikörkép: