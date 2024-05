Mivel a Győri ETO KC ellen egy rendkívül bosszantó, egygólos vereséget szenvedett a DVSC Schaeffler, így a dobogóért folytatott küzdelemben még nehezebb helyzetbe került. Az már a szombati, Ferencváros elleni bajnoki mérkőzés előtt biztos volt, hogy a debreceni csapat csak abban az esetben szerezheti meg a bronz medáliát, ha a fővárosiak ellen több pontot szerez, mint a vasárnap Kisvárdán pályára lépő Mosonmagyaróvár.

Hol a Loki, hol a Fradi volt előnyben

A jelképes kezdődobást a 143-szoros válogatott Kovacsics Anikó végezte el, ugyanis a visszavonulás mellett döntött, és így búcsúzott a közönségtől.

A találkozót a zöld-fehér csíkos szerelésben játszó Ferencváros kezdte, Emily Böld pedig rögtön az első támadás végén gólt szerzett, majd egy meghiúsult debreceni támadás után Klujber Katrin is megzörgette a hálót. Aztán a Loki egyenlített, előbb Planéta Szimonetta célzott pontosan, majd Petrus Mirtill nem hibázott. Catherine Gabriel védése után pedig egy újabb Petrus-góllal fordított a DVSC Schaeffler. Nem sokkal rá mégis jött az egyenlítés, Klujber egy szemfüles labdaszerzés után pókhálózta ki a jobb felsőt. A Loki-mezt utoljára magára öltő Vámos Petra egy az egy elleni játékával most is felhívta magára a figyelmet, mint ahogyan a szintén távozó Kácsor Gréta is gyönyörű gólt szerzett átlövésből. Tomori Zsuzsanna a hozzá megszokott módon keményen védekezett, ám túllépte a határt, így először, a 10. minutumban 4–5-ös állásnál őt küldték ki két percre a játékvezetők.

A hajdúságiak azonban emberelőnyben nem tudták bevenni a Fradi kapuját, a zöld-fehérek pedig annyira elkapták a fonalat, hogy a 12. percben 7–5-re vezettek. Ezután újfent a piros-fehérek pillanatai jöttek, sorozatban háromszor is betaláltak, ezzel lépéselőnybe kerültek.

Egy igen változatos, látványos rangadót láttunk, a telt házas Elek Gyula Arénában senki sem unatkozott. Mindkét csapat győzelemmel szeretett volna búcsúzni, égett a tűz valamennyi játékos szemében.

Hullámzó színvonalú volt a kézilabda-rangadó

A kézilabdázókon a szezon végi forma sokáig meg sem látszódott, ám az első félidő utolsó tíz percében kissé alábbhagyott a színvonal. A 20. percben a Vasutas kis híján kétgólos előnybe került, ám a Töpfner Alexandra által elvégzett hetes után a játékszer a jobb kapufán csattant. A házigazdák edzője, Allan Heine Pedersen aztán időt kért, a 23. percben pedig ismét átvette a vezetést az FTC, így Szilágyi Zoltán is letette zöld kártyáját az asztalra. Böde-Bíró Blanka hiába védett többször is, a cívisvárosiak hátsó alakzata is jól működött. Ekkor mindkét együttes kisebb hullámvölgybe került, a csapatok hibát hibára halmoztak, közel öt percen át 14–14 volt az állás.

Vámos Petrának köszönhetően a Debrecen mozdult el a holtpontról, így a szünetben egy gól (14–15) volt a felek között.

Továbbra is szoros volt

A második játékrész elején Klujber egalizált, amelyre egy pattintott lövéssel Planéta válaszolt. Aztán a fiatal Nagy Nóra kapott lehetőséget egy büntető erejéig, amit magabiztos kézzel értékesített. Kettővel (15–17) vezetett a Loki, ám a Ferencváros a 35. percben egyenlített. Nem sokkal később, Nagy Nóra hetesével hiába volt ismét kétgólos fórban a Debrecen, de aztán Klujber vezérletével megint fordított a Fradi. Szilágyi Zoltán rövid megbeszélés erejéig magához hívta a lányokat, Kácsor pedig egalizált, ám utána Szabó Nina kétperces kiállítást kapott.

A végén az FTC bizonyult jobbnak

A 45. percben már 26–23 állt az eredményjelzőn, ez volt az eddigi legnagyobb különbség, a DVSC szakmai stábja pedig nem hezitált, az utolsó időt is kikérte. A Lokomotív robogott, egy gólra zárkózott, ám a 20. percben az FTC megint három egységnyivel állt jobban. A Gabrielt az utolsó tíz percre Gabrijela Bartulovics váltotta a kapuban, de a végére a vendégek játéka egyre inkább szétesett, így már négy gól is volt a felek között. Muszáj volt kockáztatni a Vasutasnak, vissza is zárkózott, ám a fővárosiak végül 33–29-re nyertek.

Ezzel tehát az is biztossá vált, hogy az NB I. 4. helyén végzett a DVSC Schaeffler, és bár most bizonyára még keserű a debreceniek szája íze, de egy olyan feledhetetlen szezonon vannak túl, amit még majd sokáig emlegetnek...