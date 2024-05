Eldőlt, hogy a 2024/2025-ös idényben is a Debreceni Egyetem csapatának „ketrece” előtt korcsolyázik a 24 éves hálóőr, Szeles Martin – írja a DEAC honlapja. A pályafutását Székesfehérváron kezdő kapus tavaly nyáron – egy esztendőnyi győri kitérőt követően – érkezett Debrecenbe, és most újabb szezonra állapodott meg klubunkkal.

– Már az első naptól kezdve éreztem, hogy a DEAC-nál mindenki nagyon segítőkész és azon van, minél előbb otthon érezzem magam. Szerencsére sikerült gyorsan beilleszkednem, és a klub is mindent megtett annak érdekében, hogy csak a jégkorongra kelljen koncentrálnom – nyilatkozta Martin, aki számára nem volt kérdés, hogy aláírja az egyetemi gárda által felkínált újabb kontraktust.

– Úgy érzem, Debrecenben minden lehetőség adott, hogy fejlődjek, emellett kitűnően érzem itt magam. Ezért örültem, amikor jelezték, szeretnének szerződést hosszabbítani velem, így természetesen nem sokat gondolkodtam a válaszon. Ami az előttünk álló időszakot illeti: nyilván minden szezonban vannak hullámhegyek és hullámvölgyek egy csapatnál, de azon leszünk, hogy kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtsunk egész idényben. Egyénileg szeretnék minél több játéklehetőséget kiharcolni, és minél jobb játékkal akarom segíteni a csapatot – fogalmazott az egyesület hivatalos oldalán Szeles Martin.