Az Erste Liga következő kiírásában is klubunkat erősíti a huszonegy esztendős jégkorongozó, Mihalik András. A támadó ugyanis aláírta az erre vonatkozó kontraktust – közölte a deac.hu.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is szülővárosom csapatában játszhatom – nyilatkozta a 184 centi magas játékos. – Néhány ígéretes lehetőség ellenére nem láttam nyomós okát a váltásnak, imádom a debreceni hokis közeget, rengeteg támogatást kapok a meccsekre kilátogató családtagjaimtól, barátaimtól, a fiatal hokis palántáktól. Ez a környezet inspirál, hogy minél meghatározóbb szerepet töltsek be a csapatban. Az edzői stábbal és a keret magjával tavaly elkezdett munka idén már nem az alapokról fog indulni: ismerjük egymást, a szakmai stáb elvárásait, és ez minden bizonnyal érzékelhető lesz már a szezon kezdetén. Természetesen a legutóbbi bajnokságban elért eredményeinket szeretnénk túlszárnyalni, ennek szellemében május végén meg is kezdjük a közös munkát. Egyénileg pedig mindent meg fogok tenni, hogy előrelépjek a tavalyi évhez képest, és szeretnék a felnőtt válogatottban is szerepelni. Utóbbihoz a nemzeti csapat sikeres vb-szereplése plusz inspirációt adott.

Az egész nyarat jégen fogom tölteni, azaz motivációban nincs hiány

– fogalmazott a hokis.

Mihalik András az Erste Liga legutóbbi idényében 49 mérkőzésen lépett jégre, 11 góljával és 14 gólpasszával összesen 25 pontot szerzett – olvasható a bejegyzésben.