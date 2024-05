Mint arról korábban hírt adtunk, a 3x3-as női magyar válogatottnak a Debrecenben zajló olimpiai selejtezőtorna elődöntőjében gyakorlatilag egy kosáron múlott az ötkarikás kvóta. Noha a mieink előtt még adódott egy lehetőség, de nem bírtak a világ egyik legerősebbjének titulált Kanadával. Az a legbosszantóbb, hogy már a tokiói olimpiára való kijutás is egy hajszálon múlt, de a sors megismételte magát.

Papp Klaudiáék kétszer is sírva hagyták el a pályát

Fotó: KISS ANNAMARIE

Búcsúzott a 3x3-tól

Az eseményt követően a korábban Debreceni Egyetemen is tanuló, a 3x3-as cívisvárosi eseményeken rendszeresen megforduló Papp Klaudia a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben elbúcsúzik a sportág kis pályás változatától. Megköszönte az élményeket, amiket az utóbbi években adott neki a 3x3.

„Kedves 3x3! Nem tudom szavakba foglalni, mit jelent nekem, hogy rád találtam. 2017-ben szerettem beléd. Ezek alatt az évek alatt rengeteg felejthetetlen emléket, élményt szereztem, és mi több… életre szóló barátságot adtál nekem. Olyan helyekre vittél, ahol még soha nem jártam, és soha nem gondoltam volna, hogy nélküled eljuthatok oda. Imádtam minden együtt töltött percet, hogy a legmagasabb szintű adrenalint éreztettem, amikor játszottam. Az összes helyszíned ki volt világítva előttem, alig vártam, hogy minden versenyen elindulhassak. Örülök, hogy volt lehetőségem érmet is szerezni az évek során, és egy idő után a válogatott csapatkapitánya lettem. Örökké a szívemben marad, és soha nem felejtem el ezeket az "egyszer az életben" emlékeket. 7 éve folyamatosan minden időmet neked adtam, az összes nyarat a pályán töltöttem, nem is gondolva semmi másra, csak a 3x3-ra. Túlléptem a korlátaimon, hogy elérjük a céljainkat, hogy minden jutalom nélkül visszahelyezhessem Magyarországot a 3x3-as térképre. Egyszerűen azért, mert szeretem ezt a játékot. Most ez a történet a végéhez ér. Örökké hálás leszek neked, hogy megmutattad nekem a világodat, és hogy a közösséged része lehetek. Örülök, hogy életem 7 évét veled tölthettem, de most itt az ideje, hogy elköszönjek. A szemek tele vannak könnyel, a szív nehéz, de életem végéig a szívem közepén leszel. Remélem még találkozunk az utcán!” – írta a közösségi oldalán Papp Klaudia, amelyre reagálva rengetegen sajnálatukat fejezték ki.

A csapattársaknak is üzent

A válogatott 10-es mezben játszó Papp Klaudia a csapattársainak szintén üzent az Instagram-felületén.

„Szívvel-lélekkel játszottatok a pályán, mindent megtettetek! Csak néhány napot töltöttünk együtt, hogy megvalósítsuk a legnagyobb álmunkat. Nem tudtuk, hogy mire számíthatunk az elején, de... meccsről meccsre fejlődtünk, és hatalmas győzelmeket arattunk olyan csapatok ellen, akik évek óta együtt vannak! Csak néhányan tudjuk, mit jelentenek ezek a szavak, hogy ilyen közel kerülünk a párizsi jegy megszerzéséhez, és a világ egyik legjobb 3x3-as csapataival vettük fel a versenyt... A vereség ellenére nagyon büszke vagyok rátok! Csodálatos munkát végeztetek!”

A vereség ellenére még mindig csodálatos profi kosárlabdázók vagytok, fényes jövő áll előttetek! Hálás vagyok nektek, hogy az utolsó pillanatig veletek küzdhettem! A szemem nedves és a szívem nehéz, de mindig van holnap, és soha nem tudhatod, mit hoz neked! Egyszerűen csodálatosak vagytok számomra!

– olvasható a kosaras hivatalos felületén.