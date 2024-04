A Férfi Futsal NB I. rájátszásában ezúttal is rendeznek hétfőn meccseket, s egyre inkább körvonalazódik, mely együttesek lehetnek ott a legvégén. A hetedik fordulóban a DEAC Veszprémbe látogat, ahol Vass Ottóék igyekeznek begyűjteni a pontokat. Az egész országban egyedülálló a hazaiak csarnokának hangulata, sokszor meg is szoktak égni az idegenben szereplő csapatok. A debreceniek a hatodik pozícióban várják a kezdést, s egy esetleges győzelemmel meg is előzhetnék aktuális ellenfelüket. A hazaiak eddig ét pontot gyűjtöttek, míg a hajdúságiak ötöt. A tabella ötödik helyén álló csapat a Felső-házban mindössze egy találkozót nyert, 12 lőtt és 21 kapott góllal, a cívisvárosiak 1 győzelem mellett egyszer ikszteltek és négyszer szenvedtek vereséget, 16 rúgott és 22 bekapott gól mellett.

Rangadó előtt az MVFC

A másik vármegyei együttesre, a Berettyóújfalura talán az egyik legkomolyabb meccs vár, amely a bajnoki döntőről is dönthet akár. Trencsényi Jánosék ugyanis a tabella második helyezettjéhez utaznak, s egy győzelemmel meg is előzhetik a Kecskemét gárdáját.

Erre minden esélye megvan a piros mezeseknek, hiszen a rutin és talán az egyéni képességek is a hajdúságiak mellett szólnak.

Az MVFC egyébként eddig 15 pontot gyűjtött, 19 rúgott és 16 kapott góllal. Azt sem túlzás kijelenteni, hogy az egyik legfontosabb rangadója következik Rábl Jánoséknak, de őket ismerve, akár hamar el is dönthetik a találkozót.