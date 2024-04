Az MVFC Berettyóújfalu együttese márciusban jelentette be közösségi oldalán, hogy megépíti a Morotva Sport Kollégiumot. A teljes egészében az utánpótlás nevelésnek szentelt létesítményt a Morotva Ligetben, nem mesze a Pálfi István Rendezvénycsarnoktól húzzák fel nagyjából 1,8 milliárd forintból, az építész kivitelezési munkálatok áprilisban elkezdődnek. Ez a kollégium régóta dédelgetett álma Mezei Józsefnek, melyet már 2020 végén elindított a megvalósítás útján, ám a gazdasági helyzet alakulása miatt nem tudták elkezdeni az építést. Ám ami késik, nem múlik, hamarosan megkezdődnek a munkálatok, és állni fog az eredeti tervekhez képest némileg átszabott, de így is impozáns épület.

Az MVFC Berettyóújfalu sportkollégiuma az új tervek alapján

Forrás: MVFC Berettyóújfalu Facebook-oldala

Helyben nevelni a tehetségeket

A HAON ennek kapcsán kereste meg Mezei Józsefet, a Mezei-Vill FC elnökét, hogy avassa be az olvasókat, miért gondolta úgy, tűzön-vízen át keresztülviszi a kollégium megépítését.

– Világéletemben imádtam a sportot, és szerettem volna a helyi fiataloknak lehetőséget adni arra, hogy kibontakoztassák, ami bennük van – fedte fel Mezei József. – Itt Berettyóújfalu környékén is rengeteg olyan tehetséget láttam korábban, akikből sajnos végül nem lett semmi, holott lehetett volna.

Sok szülő a szegényebb keleti régióból nem tudja felvállalni a gyermeke versenyeztetését, mert ahhoz Budapestre kellene menni, hogy a fiatal a nagyobb tudást megszerezze.

A tehetség egy istenadta dolog, és ha azzal jól sáfárkodnak, óriási eredményt lehet elérni, ám ehhez nagyon sokat, gyakorlatilag emberfelettit kell dolgozni. Az előbb említettek miatt sokakat korán elveszített a helyi sport, és én sajnáltam az összes ilyen ígéretet amiatt, mert nem lett belőlük nemhogy Európa- vagy világbajnok, de még élvonalbeli sportoló sem végül. Ezért arra gondoltam, hozzuk ide az oktatást, és helyben neveljük a tehetségeket, mert ha megadjuk adni nekik az esélyt a fejlődésre, akkor meggyőződésem, hogy innen indulva is sokra vihetik. De ehhez tenni kell, és kőkeményen követni a gyakorlatot, ami ehhez szükséges, mert a szakmai tapasztalat és tudás sok tíz év alatt rakódik össze – hangsúlyozta az elnök.

Bővíthető lesz az MVFC Berettyóújfalu sportkollégiuma

Mezei József elmondta, őt az vezérli, hogy azok a futsalosok, akik az MVFC Berettyóújfalu mezét magukra húzzák, előbb-utóbb válogatottak is legyenek a tehetségüknek, szorgalmuknak és a klubnál folyó szakmai munkának köszönhetően.

– Ha én ezt elnökként, mint a feltételek biztosítója elérem, számomra az a legnagyobb sikerélmény, és akkor vagyok boldog, ha látom, hogy ezeknek a srácoknak is szól a himnusz a meccsek előtt. Én ekkor már megvalósítottam az egyik a célomat, hiszen azokból a sportolókból már bármi lehet: világbajnok, Európa-bajnok, vagy olimpikon. Itt is megvannak a tehetségek, nekik épül a kollégium, hogy megkapják a sanszot, és ne kelljen elmenniük máshová.

A mostani lehetőségek miatt pinceszint, földszint és egy emelet alkotja majd a kollégiumot, az eredeti tervek szerint erre még jött volna egy fél szint, plusz egy emelet.

Ám az épület úgy lesz elkészítve, hogy később bővíthető legyen. Negyven fiatallal indulunk, azt szeretném, hogy majd az innen kikerülő fiatalok alkossák egyszer a Mezei-Vill magját – ismertette az MVFC Berettyóújfalu első embere.

Az MVFC Berettyóújfalu sportkollgiumának eredeti tervei

Forrás: MVFC Berettyóújfalu Facebook-oldala

Az év második felében megünneplik

Az egyesületet 2004-ben alapította meg Mezei József, tehát idén a 20. évét ünnepli a csapat, ennek része a kollégium felépítése, valamint egy születésnapi ünnepség, amelyet az év második felére terveznek. – Egyelőre a kollégiumra és az ez évi bajnokságra koncentrálunk.

Álmaink közé tartozik, hogy az 5. aranyérmet is megszerezzük.

Az elmúlt 20 év alatt négyszer nyertük meg a bajnokságot, és több mint tízszer játszottunk bajnoki döntőt, ezért nem nem az a lényeg, hogy most milyen minőségben fogjuk ezt 20 évet megünnepelni. Valószínűnek tartom, hogy ősszel üljük meg ezt a szép jubileumot, reményeim szerint vagy az őszi szünetben vagy legkésőbb az ünnepek előtti időszakban. A kecskemétiek jó rajtja a rájátszásban kicsit megbolygatta a dolgokat. Nálunk benne volt a pakliban, hogy a Haladás elleni első fordulót elveszítjük. Oda sem feltartott kezekkel mentünk, de ezúttal a az utazás és pár kulcsjátékos sérülése rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A Kecskemét elleni első meccset szerintem egy kicsit eltaktikáztuk, amit megpróbáltunk ellenük, az lelassította a játékunkat. De nincs veszve semmi, nagyon szoros az élmezőny, jön fel a csapat, a kupában is állunk, még bármi kisülhet ebből – ecsetelte.

Mezei József, az MVFC Berettyóújfalu elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Lássa a fejlődést

Mezei József arra számít, amennyiben csapata idén is bejut a bajnoki fináléba, valószínűleg ismét a Haladás lesz az ellenfelük. Tavaly a kupadöntőben és a bajnoki döntőben is összecsapott a két gárda, és mindkét kiírásban pariban volt az MVFC a szombathelyiekkel. – A kupát meg is nyerhettük volna, ha Iszák Dominik óriási kapufája bepattan, vagy Rutai lába nem sül el a második félidőben. Egy kicsit még mindig rövid a padunk, hiányzik még két jó magyar játékos, de türelmesek vagyunk, nagy reményeket fűzünk a fiatalokhoz, szintem van 4-5-6 olyan tehetségünk, aki bele fog illeni a csapatba. Ha lesz türelmük hozzá, és sokat dolgoznak érte, akkor oda fognak kerülni, ebben biztos vagyok. A rájátszás mindig pörgősebb és izgalmasabb mérkőzéseket hoz, örülök neki, hogy egyre jobb a Kecskemét és a Nyíregyháza is, mert csak ez hozhatja meg a további színvonal emelkedést. Ha esetleg lesz nálunk több jobb csapat a szezonban, és ezért mondjuk a harmadik, vagy az ötödik helyért játszunk a végén, az sem gond, csak lássam a fejlődést a csapaton, valamint a játékosokon – nyilatkozta Mezei József.