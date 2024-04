Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Márton Anna, Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca összeállítású kardcsapat újabb megmérettetésen vett részt az elmúlt hetekben. A belgiumi világkupa-viadalán, Sint-Niklaasban a döntőben a magyarok a franciákkal kerültek szembe, akiket a legutóbbi két vb-döntőben legyőztek. Ezúttal az ellenfél nyert 45–32-re. A magyar női csapat már korábban biztosította olimpiai részvételét, de fontos volt, hogy megőrizze második helyét a rangsorban. Ez alapján párosítják ugyanis a nyári játékokon az együtteseket, és nem mindegy, milyen erősségű ellenféllel kezd a magyar válogatott a negyeddöntőben. A csapatkvóta egyben három egyéni indulói helyet is garantál.

Battai Sugár Katinka a napokban rendezett közönségtalálkozón

Forrás: Molnár Péter

Nyugodtan versenyezhettek Battai Sugárék

A megmérettetés után a DEAC kiválósága, Battai Sugár értékelte a tornát. A világ egyik legjobb vívója kiemelte, nem számítottak ilyen remek eredményre, de egyéniben van némi hiányérzete. A klasszis hangsúlyozta, fontos volt a mentális felkészülés szempontjából, hogy már Athénban megszerezték a kvótát a párizsi játékokra. – Szerencsére már Görögországban bebiztosítottuk a helyünket a párizsi olimpián, így minden adott volt a sikeres szerepléshez. Az persze cél volt, hogy megtartsuk a világranglistán a második helyünket.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszerűek leszünk, hiszen a megterhelő edzések érződtek rajtunk.

Azért is mondható jónak az elért eredmény, mert ha Athénban nem sikerült volna a kvalifikáció, akkor a legutóbbival is megszereztük volna a kvótát – kezdte. A DEAC vívója arról is beszélt, nincs a fejében az, hogy megsérülhetne, hiszen aki élsportoló, nem is gondolkodhat így. Edzésről edzésre készül, bár igaz, az elmúlt hetekben „vívásmentesen” tréningezett a fiatal sportoló.

A Battai Sugár a páston

Forrás: MW-archív

Minden nap készül az olimpiára a DEAC sportolója

A nagy visszaszámlálás már jóval korábban elkezdődött, hiszen a világ legnagyobb sporteseménye mintegy két hónap múlva elkezdődik. A párizsi olimpia már a második ötkarikás versenye lesz a tehetséges Battai Sugárnak, aki Tokióban is képviselhette Magyarországot. Azóta kemény munkával és alázattal olyan szintre jutott, hogy nem lenne hatalmas meglepetés, ha érmet szerezne Franciaországban. Biztosak lehetünk benne, hogy a gall fővárosban is ismerik már a világklasszis sportoló nevét, aki az elmúlt esztendőkben sikert sikerre halmozott. A Debreceni Egyetem kiválósága úgy fogalmazott, még a felkészülésre koncentrál, de olykor eszébe jut neki is, vajon milyen lesz versenyezni ismét az olimpián. – Egyelőre még csak a jó felkészülésre koncentrálok, de természetesen eszembe szokott jutni, mikor jön már el a pillanat. Addig rengeteg dolog fog történni, sok-sok edzés választ még el Franciaországtól.

A mentális felkészülés is egy külön aspektus, hiszen az öt karika nagyon nyomhatja a vállakat.

Az biztos, hogy oda fogom tenni magamat mind egyéniben, mind pedig csapatban. Remélem, ez elég lesz egy fantasztikus szerepléshez – nyilatkozta az éremesélyes sportoló.