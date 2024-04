Az első félidőben tíz hárompontost dobó és magabiztosan kosárlabdázó DEAC a nagyszünetben még vezetett Zalaegerszegen, ám a fordulás után teljesen szétesett a játékuk, így a hazaiak végül 16 pontos győzelmet arattak a negyeddöntő harmadik felvonásán, írja a DEAC hivatalos oldala.

Jól kezdett a DEAC

Egy-egy hazai sikert követően 1–1-ről folytatódott az egyik fél harmadik sikeréig tartó negyeddöntő, Andjelko Mandics betegség miatt nem számíthatott csapatkapitányára, Mócsán Bálintra. A hazaiak kezdték jobban a péntek esti mérkőzést, az első percekben nyolc hazai pontra csak Neuwirth hárompontosa érkezett válaszul debreceni részről. Williamson közelijével zárkózott a DEAC, de a Paige-Hicks duó ponterős játékának köszönhetően a negyed derekára nyolc egységnyivel meglógott a ZTE (14–6). Az etap második felében újra Neuwirth lépett elő, két újabb hármasának, valamint Buljevics zsákolásának köszönhetően sikerült háromra zárkózni. A játékrész utolsó megmozdulása azonban Ona Emnbo nevéhez fűződött, a hátvéd a dudaszó pillanatában talált be kintről, így végül 24–18-al záródott az első tíz perc.

A rövidszünet után Tóth Ádám szerezte meg első kosarát a mérkőzésen, Williamson középtávolija után pedig Csátaljay volt pontos a hárompontos vonalon kívülről, így kialakult a mérkőzés addigi legnagyobb különbsége (29–20).

Nem esett össze a DEAC, a következő percekben Tadics, Neuwirth és Edwin is értékesített egy-egy hármast, így a játékrész derekára már csak egy volt a csapatok között. Hiába kért időt Matthias Zollner, a hajdúsági triplaeső tovább folytatódott, Neuwirth ötödik és Tadics második hárompontosa után Garamvölgyi is megszerezte első pontjait egy távoli formájában, így nem csak a vezetést vették át a fehér feketék, hanem 20-3-as rohanásuknak köszönhetően faképnél hagyták ellenfelüket (32–40). A félidő hajrájában Osztojics öt pontjával zárkóztak a dunántúliak, melyre a cívisvárosiak stílszerűen egy újabb triplával válaszoltak, Tadics pontos dobása a tizedik volt ebben a műfajban (37–43).

Folyamatosan nőtt a DEAC hátránya

A fordulás után Tóth centerezésére és Ikpe hatalmas zsákolására Drenovac válaszolt betörésből, de az amerikai erőcsatár újabb három pontjával hamar egyre zárkózott a házigazda. Edwin fújt ébresztőt egy közelivel, de az érezhetően jóval keményebben védekező ZTE továbbra is lendületben maradt, Keller befutása után pedig hosszú idő után átvették a vezetést (50–48). Andjelko Mandics kétszer is időt kért egymás után, de a hazaiak továbbra is nagyszerűen limitálták a debreceni offenzívákat, melyek támadó oldalon is meghozták az önbizalmukat, így folyamatosan nőtt a differencia. A negyed végén már kilenc pont is volt közte, melyen Tadics félpályás kosara szépített valamelyest, de a játék összképe alapján így is komoly bajban volt a DEAC (61–55).

Paige és Tóth kosaraival hamar kétszámjegyűre hízott a differencia, s bár Tadics és Edwin pontjaival egy ideig tartotta a lépést a DEAC, de az előző felvonás sokkja érezhetően bennük maradt. Öt perccel a vége előtt Paige és Ona Embo zsákolása lökte mélyebbre a hajdúságiakat, s bár matematikailag még nem volt lefutott a mérkőzés, érezhetően nem volt benne a fordítás a kedveszegett debreceniekben (71–59). A végére nagyon leült a játék, így az utolsó percekben már mindkét oldalon a fiatalok is lehetőséget kaptak. A végeredmény 16 pontos zalaegerszegi győzelem lett, mely az első félidő alapján egyáltalán nem volt benne a játékban, ám a második húsz percben látottak után teljesen megérdemelt.

A párharc ezzel 2–1 a zalaiak javára, folytatás hétfőn, Debrecenben.