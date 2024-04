Legalább három, legfeljebb pedig öt meccse lesz még ebben az idényben a DEAC férfi röplabdacsapatának, amely kedd este 20 órától a DESOK-ban megkezdi a MAFC elleni bronzcsatát az Extraligában. A harmadik hely sorsáról döntő párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart.

Az elődöntőben egyik együttes sem tudta borítani a papírformát: a fővárosiakat a címvédő kaposváriak, míg Fodor Antal tanítványait a székesfehérváriak győzték le 3–0-ra.

A hajdúságiak az alapszakaszban kétszer csaptak össze a MAFC-cal, a DESOK-ban január végén 0:3 lett a végeredmény, aztán nagyjából egy hónappal később Budapesten Bagics Balázsék visszavágtak, mivel 3:2-re diadalmaskodtak. – A MAFC a Kaposvár ellen is bebizonyította, hogy ügyes csapat, így teljes erőbedobásra lesz szükség, ha kedden nyerni akarunk – kezdte a beszélgetést a debreceniek oldalán Mikuláss Koch Marcell. – Ellenfelünknél Reyes és Altunaga is sok pontot termel, emiatt rájuk figyelni kell, de mellettük is akadnak jó játékosok. A klubnak és nekem egyaránt hatalmas siker lenne, ha megszereznénk a bronzérmet. A legutóbbi hazai találkozónkon sok szurkoló látogatott ki a csarnokba. Azt szeretném kérni a drukkerektől, hogy ezúttal is jöjjenek minél többen, ugyanis a buzdításukból sok erőt merítünk – hangsúlyozta a 21 esztendős röplabdázó.

Marlon és Mikuláss Koch Marcell

Forrás: DEAC-archív

Sokkolta őket

Portálunkon is beszámoltunk róla, hogy a cívisvárosiak felkészülését egy drámai esemény árnyékolta be.

Az egyik edzésen összeesett Blázsovics Péter, aki a tervek szerint a következő idénytől erősítené a DEAC-ot. Blázsovics Péter életét Árvai Péter mentette meg.

– Borzasztó volt, mindenkit sokkoltak a történtek, aznap nem is tudtunk sokat aludni. Aztán jó hírek érkeztek Peti állapotáról, ez pedig kicsit mindenkit megnyugtatott. Óriási szerencse, hogy Árvai Peti megőrizte a lélekjelenlétét, és megfelelően reagált a helyzetre. Azt megígérhetem, hogy a bronzcsatában Blázsovics Petiért is küzdeni fogunk! – mondta Mikuláss Koch.

A fiatal feladó néhány hete igazolt a gárdához, emiatt rövid idő állt a rendelkezésére ahhoz, hogy felvegye a fonalat. – A srácok nagyon segítőkészek, ennek köszönhetően könnyen ment a beilleszkedés. Az elődöntőben is azt éreztem, hogy egyre jobb az összhang, bár egy-két dologban még lehet javulni.

A csapattársaim mellett a vezetőedzőről és a klub alkalmazottairól szintén csak pozitív benyomásaim vannak, családias közegbe kerültem, ezért sem bánom, hogy elfogadtam a DEAC ajánlatát

– zárta mondandóját Mikuláss Koch Marcell.