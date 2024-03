Vasárnap 11 óra 25 perctől rendezték a glasgowi fedett pályás atlétika világbajnokságon a női 60 méteres gátfutás előfutamait. Mivel az időeredmények évről évre folyamatosan javulnak, már a középdöntőbe is egyre nehezebb bekerülni, azonban ezt most mindkét jó formában lévő debreceni versenyző, Kozák Luca és Kerekes Gréta is teljesítette.

Ezúttal Kozák Lucának sikerült jobban

Kerekes a 2., rendkívül erős futamban az ötödik helyen ért célba, így a következő négy futam alatt még izgulia kellett a továbbjutásért. Bár jócskán elmaradt a néhány hete elért egyéni rekordjától, a 8.06-os időeredmény is elégnek bizonyult.

A 7.92-es időeredménnyel országos csúcstartó Kozák Luca idei legjobbja eddig 8.01 volt, amit az 5. futamban felül is múlta, hiszen fantasztikusan elkapta a rajtot, és meggyőző teljesítménnyel, 7.98-al a 2. helyen futott be, amely azonnali továbbjutást eredményezett.

A két debreceni futását az m4sport.hu-n visszanézhetik.

Remélik, tovább szárnyalnak

Az atléták a futamot követően az M4 Sportnak nyilatkoztak. Kozák Luca azzal kezdett, hogy félt a délelőtti futástól, mivel utoljára Tokióban versenyzett ekkor, azonban végül minden jól alakult.

Az utóbbi időben voltak jobb és rosszabb versenyeim. Ez most kellett, hogy elhiggyem mit tudok. Délután egy más verseny lesz, de jó pályát fogok kapni, ami előny. Igyekszem akkor is minél jobban futni, ha pedig még tovább javítok az eddigi időn, elégedett leszek

– mondta.

Kerekes Gréta szívéről hatalmas kő esett le, miután biztossá vált, hogy kvalifikálta magát a következő körbe. Azt hangoztatta, hogy többször volt már hasonló esetben, mikor izgulnia kellett.

Nem így terveztem, az első kört talán túl simán vettem, majdnem meg is lett a böjtje. Amikor megláttam, hogy 8.06-ot futottam, úgy gondoltam, elégnek kell lennie. Azonban a saját futásom miatt kicsit bosszús vagyok. Itt nagyon gyorsan történik minden, az első két gát után azt hittem nem érek célba. Az első két gát előtt mondhatni, repkedtem, majd utána kezdtem el igazán futni. Nevettem, hogy így alakult, de közben sírtam, nehogy ezen múljon a továbbjutás. Örülök, hogy a hibás futással is ott vagyok a következő körben, most lenyugszom, összeszedem magam

– fogalmazott.

Az elődöntők 20 óra 40 perctől kezdődnek.