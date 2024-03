A csütörtöki, első napon a 140 cm-es Gold Tour versenyszámban ifj. Szabó Gábor hibátlan lovaglással az ötödik helyen zárt H-Secret by Boris hátán, míg Mezőhegyes Chabalával hiába ment remek időt, egy verőhibát vétett, és emiatt a 28. helyen végzett. Még ugyanezen a napon a 120 cm-es Bronze Tourban is érdekeltek voltunk a 14 éves Fábián Maja révén, aki a felnőttek között a kétfordulós versenyszámban két hibátlan körrel a hetedik helyen végzett Chaqrinue-val – írta a deac.hu.

A DEAC fiatal lovasa másnap is folytatta remek szereplését, és a 115 cm-es Small Tourban a harmadik helyen végzett Chaballal, míg ifj. Szabó Gábor ugyanebben a versenyszámban – szintén hibátlan lovaglással – a hatodik helyen zárt. A 145 cm-es Gold Tour elődöntőjében is jól teljesített kiváló lovasunk, hiszen Secrettel verőhiba nélkül tudta le a pályát, és a hetedik legjobb idővel ért célba, amellyel egyben gyarapította világkupa ranglistapontjainak a számát is. Ezen a napon DEAC-győzelemnek is örülhettünk: a nemzeti ünnepen Fábián Johannának szólt a magyar himnusz, de nem március 15. alkalmából, hanem azért, mert a 43 indulóból álló erős mezőnyben az élen végzett Quantummal a 125 cm-es Middle Tourban, míg ugyanitt ifj. Szabó Gábor második lett For the Momenttel. Szombaton, a kétfázisos Middle Tour elődöntőjében ifj. Szabó Gábor Chandra nyergében két hibátlan lovaglással az ötödik helyen zárt, míg a 130 cm-es Silver Tourban – szintén két hibátlannal – kilencedik lett Mezőhegyes Chabalával. A záró napon szenzációs DEAC-siker született, hiszen Fábián Johanna megnyerte a Middle Tour döntőjét! A mindössze 15 éves lány a hazai felnőtt élmezőnyhöz tartozó díjugratók mellett többek között német, cseh, lengyel és osztrák lovasokat utasított maga mögé.