A Ferencváros és a DEAC ötödik találkozóját rendezték meg szombaton este a Tüskecsarnokban a jégkorong Erste Liga rájátszásában, a tét az elődöntőbe kerülés volt. A párharc az egyik fél négy győzelmével ért véget, a meccs előtt 3–1 volt a házigazdák javára. Azaz a debrecenieket csak a győzelem tarthatta életben – írta a deac.hu.

Lüktető iram

A hazaiak a sérülések következtében a fiatal Földes Lászlóval kezdtek a kapuban, ami úgy tűnt, talán javított a debreceniek esélyein. Foglalkoztatták is a hálóőrt a meccs elején, de megoldotta a feladatát a cerberus a találkozó ezen szakaszában. Aktívabban játszottak Krollisék, egyelőre eredménytelenül. Bucskin tüzelt, az ő lövése pedig a védőfalról pattant le, masszív volt hátul a Fradi. Támadtak a zöldek is, LaPorte ütötte rá veszélyesen a pakkot, Hetényi résen volt. Válaszul Dobmayer lőtt, a ferencvárosi kapus szépen védett, ahogyan Hetényi is Farkas Simon óriási lökete után. Nem volt rossz az első harmad, de érezhető volt, hogy komoly menetelésen vannak túl a felek.

A végén Vasziljev sérült meg, le kellett korcsolyáznia az önfeláldozó blokkja után. Kiállítottak egy hazai játékost, majd késleltetett emberelőnyre játszott a Fradi, így Mihalik András kiállításából még maradt fórjuk a házigazdáknak. Jött a dudaszó, 50 másodperc átcsúszott a második játékrészre a cívis emberhátrányból.

Eldőlt a párharc

Mihalik visszatérhetett, jól bekkelt a Debreceni Egyetem, és persze Hetényi Zoltán is hozta a klasszis formáját. Négy perce zajlott a játék, amikor Mihalik Gergő akciója után Földes óriási mozdulattal hatástalanította a lövést. A másik oldalon Kestila szerezte meg majdnem a vezetést a fővárosi együttesnek. Farkas Simon is közel járt ehhez, Hetényi azonban őt is legyőzte. Éledezett az FTC, a vendégeknek nagyon kellett vigyázniuk, hogy ne kapjanak gólt, hiszen számukra ez akár végzetes is lehetett volna. Óriási tűzijáték után Hetényi kesztyűjében pihent meg a korong, meredek volt ez a szituáció is. Emberelőnybe került a zöld-fehér alakulat, Niks Krollis állt ki. Kestila kétszer is megkínálta kapusunkat, sikertelenül, majd ugyancsak ő vágta mellé a pakkot. Alig négy perc volt hátra, amikor Tóth Adrián elé pattant a korong Hetényiről, a fradista kíméletlenül bevágta a jobb felsőbe. Nem sokkal később Seregély elől tisztázott az egyetemi hálóőr. Vezetéssel mentek az öltözőbe a ferencvárosiak. Németh gyűrte rá a játékszert, sokadjára is Hetényinek kellett tisztáznia, igen éles helyzetben.

A kapus következő hárítása után Kozma akaszkodott össze a fradistákkal, de nem lett különösebb következménye a bunyókezdeménynek. Természetesen mindent megtett azért a DEAC, hogy egyenlítsen, de a percek vészesen pörögtek lefelé. Újra Hetényinek kellett résen lennie, majd a debreceni válogatott kapuson átcsorgott a korong, Farkas ott termett és pár centiről a hálóba ütötte a pakkot.

Ezzel már nagyon nehéz helyzetbe került a Debrecen. Mihalik Gergőt szórták ki, meg kellett úszni gól nélkül ezt a két percet. Hrabal lövése volt a legnagyobb helyzet, amit fórban ki tudott alakítani az FTC, Hetényi megfogta a játékszert. Vasziljev szerencsére tudta folytatni a játékot sérülése után, éppen ő lőtt, Földes hárított. Bő három perccel a vége előtt Mihalik Gergő eltalálta a kapuvasat, a kipattanót Földes kaparintotta meg. Az utolsó két minutumra Gergőt leküldték, ez sem kecsegtetett sok jóval. Levittük Hetényit, ez nem segített, kikaptunk, ezzel a Ferencváros ment tovább a legjobb négy közé. Számunkra véget ért a szezon.

A tények:

Erste Liga rájátszás, 5. mérkőzés FTC-Telekom–DEAC 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) Gól: Tóth A., Farkas

A párharcot 4–1-re az FTC nyerte.