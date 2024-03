A DVSC Schaeffler U19 I. osztály második helyén álló akadémistái a harmadik helyezett Praktiker-Vácot fogadták, és bár voltak hiányzók a vendég oldalon is, nem tűnt könnyűnek ez a mérkőzés, olvasható a Loki honlapján.

Az első gólt ugyan a váciak szerezték, a következő percekben valósággal átrohantak a debreceniek az ellenfelükön. Gyors gólokat szereztek, a nyolcadik percbe úgy léptek, hogy Varga Katalin találatával már 6-1-re vezettek. Szélsőik is aktívak voltak, Eszenyi Gréta és Ratalics Luca is kétszer volt eredményes, a kezdeti jó védekezés azonban kissé vesztett hatékonyságából, és egyre-másra lőtték a vendégek a gólokat. A 21. percben már csak kettővel vezetett a Loki, majd Kiss Csenge rámolt be gyorsan hármat, sőt a félidőt is sikerült góllal lezárniuk, Solymosi Zsófi nyargalt végig az ellenfél térfelén, majd lőtt a hálóba, 17-12 a félidőben.

Szélsőgólokkal indult a második játékrész, Véniger Kata és Kiss Csenge is mattolta az ellenfél egyébként jól védő hálóőrét. Fodor Veronika beállóból szerzett találatával már hét is volt közte (25-18, a 41. percben), ám ennél nagyobbra már nem nőtt a differencia, pedig Szalai Petra szép közbelövései rendre eredményesek voltak. A vendégek megmutatták, hogy jó csapatról van szó, nem hagyták meglépni a debreceni akadémistákat, sőt a hajrához érve vészesen csökkent az előny, egészen háromra. A végén Nagy Nóra rutinja jól jött, két góllal győzött a DVSC a Praktiker-Vác ellen.

A Final Fourért folytatott harcban nagy lépést tettek előre a debreceniek, hiszen jelenleg hatpontos előnyben vannak a váciakkal szemben, azonos pontszámmal pedig a listavezető Ferencvárossal.