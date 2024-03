A Ritmuscsapatok Országos Táncverseny-sorozat VB-kvalifikációs versenyén tündökölt legutóbb Debrecen ikonikus táncegyesülete, a Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület – tudatta az egyesület közlésében.

Mint írják, a Dabason megrendezett versenyen 97 versenyző 61 koreográfiával indult, melyekből 29 első helyezést, 14 második helyezést és 7 harmadik helyezést ért el. A debreceni táncosok tizenöt produkcióját különdíjjal is elismerte a zsűri, a csapat mindezek mellett elnyerte a legsokoldalúbb táncegyesület címet is. Takács-Pántya Barbara művészeti vezető kiemelkedő sikerként könyvelhette el, hogy a kimagaslóan erős mezőnyban az új koreográfiákat is a várnál nagyobb sikerrel tudták bemutatni, így az egyesület 39 koreográfiája kvalifikált a nyári Vilàgkupàra Zágrábba, a World International Dance Open-re.

A Feeling csapata az UPDF dobogóit is fakóra koptatta: Takács Szofi 7 aranyéremmel, a táncegyesület összesen 50 dobogós hellyel zárta Dabason a legutóbbi országos megmérettetést.