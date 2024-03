A DEAC férfi röplabdacsapata arra készült, hogy péntek este eldönti a Pénzügyőr elleni negyeddöntőt a DESOK-ban. Sok embert vonzott az összecsapás, ennek köszönhetően remek hangulatban csaphatott össze egymással a két gárda, olvasható a deac.hu-n.

Jól indított a DEAC

Az első szettben a fővárosiak olykor a blokkokkal okoztak kellemetlen pillanatokat. Emellett a cívisvárosiak rontott nyitásokkal a saját dolgukat nehezítették meg, bár azt hozzá kell tenni, hogy a másik oldalon is adódtak gondok a szervákkal. Azért akadtak kiváló nyitásaik is, elég csak Pavliuk ászára gondolni, ezzel 17:13-ra módosult az állás, a vendégek időt is kértek, de ezt a szakaszt végül az egyetemisták 25:19-re nyerték.

Még jobban folytatódott

A második periódus elején Kiss Imre és Marlon villogott. Nem sokkal később már tízre duzzadt a fórunk (15:5). A vendégek szakmai stábja több cserét is végrehajtott, ennek ellenére ezt a játékrészt uraltuk. A hajrában többek között Willian két ásszal jelentkezett, ezeknek is hála 14 pontos differencia alakult ki az etap végére (25:11).

A PSE sem adta fel

A hazaiak abban reménykedtek, hogy a harmadik felvonásban felkerül az i-re a pont, ám a PSE nem adta fel a harcot. 10:5-ig minden kiválóan alakult, ám ezt követően a vendégek sáncmunkája feljavult, így 13:14-nél hosszú idő után újra ellenfelünknél volt a fór. A rutinos Kovács Zoltánnak sült a keze, emiatt jöhetett a negyedik szett (20:25).

Minden jó, ha a vége jó

A negyedik periódusban láthattuk a találkozó leghosszabb labdamenetét, amelyet a DEAC megnyerte (5:4). Marlon, Willian, Pavliuk és Bagics Balázs is jó megoldással rukkolt elő, így a játszma derekán hárommal léptek meg (15:12). Szimpatikusan küzdött a fővárosi egylet, a visszacserélt Hajós ászával egyre csökkent a különbség (20:19). A hátralévő időben Pavliuk vezérletével eldöntöttük az összecsapást, az ukrán pontgyáros egy ásszal fejezte be az ütközetet.

Ezzel a diadallal a debreceniek bejutottak az Extraliga elődöntőjébe, ami történelmi tett, hiszen korábban a klub férfi röplabdacsapata még nem járt ilyen magasságokban. A legjobb négy között a székesfehérváriakkal küzdhetnek meg.