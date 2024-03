Krascsenics Csilla, Czégény Zsuzsa, Tóth Nóra, Csepregi Gabriella: ez a négy játékos egy kapussal kiegészülve akár a DEAC női futsalcsapatának a kezdőjét is alkothatta volna a Tolna elleni vasárnapi bajnokin. Ezzel szemben a kvartett összes tagja jelenleg sérüléssel bajlódik, így ők csak a DESOK lelátójáról szoríthattak a csapattársaknak.

A hiányzók ellenére gyakorlatilag az első félidőben lerendezték a találkozót az egyetemisták.

Először Fülöp Diána köszönt be a kilencedik percben, a rutinos kulcsember a kapu jobb oldalába lőtte a labdát.

Aztán Horváth Viktória pillanatai következtek, a gólvágó először egy nagyon szép emelést követően ünnepelhetett, nem sokkal később pedig egy labdaszerzés után köszönt be. Kopjári Liza sem unatkozott, de az egyetemisták kapusa lehúzta a rolót, így a fekete-fehérek kényelmes helyzetből várhatták a folytatást. Egyébként már az első félidőben beszállt André Antónia is, akinek akadtak biztató megoldásai. A szünet előtt fellélegezhettünk, ugyanis Krascsenics Petra bombája a kapufán csattant.

Tesztelték a kapufát

A pihenőt követően Wiesner Dalma búslakodhatott, hiszen csupán néhány centi választotta el a góltól. A második játékrészben becsülettel tesztelte a kapufa strapabíró képességét a DEAC, mivel Fülöp Diána, Gajzágó Flóra és Horváth Viktória is eltalálta. A megnyugtató fórnak köszönhetően a fiatal tehetség, Rácz Alíz is beszállhatott egy rövid ideig. Nagyjából öt minutummal a vége előtt Krascsenics Petra faragott a különbségen. A hajrában az öt a négy elleni taktikát húzta elő a Tolna, de ez sem hozott fordulatot.

A debreceniek az alapszakasz utolsó fordulójában a TFSE csarnokában vizitálnak. A fővárosi meccsen dől el, hogy melyik gárda zárja az első helyen a pontvadászat első fázisát. Quirikó Vivien tanítványainak már a döntetlen is elegendő lenne az első pozícióhoz – írta a DEAC hivatalos oldala.