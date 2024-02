Kezdetét veszi az idei menetelés, a világversenyek sorozata, írja Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos oldala. Jövő hétvégén ugyanis fedett pályás világbajnokságot rendeznek Skóciában. A szövetség tájékoztatása szerint kilenc magyar – Kerekes Gréta, Kozák Luca (mindkettő DSI Debrecen, 60 m gát), Molnár Attila (400 m), Vindics Balázs (800 m), Szeles Bálint (60 m gát), Takács Boglárka (60 m), Kéri Bianka (800 m), Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás), Szűcs Szabina (ötpróba) – utazhat a vb-re.

Scheidler Géza sportszakmai igazgató kiemelte, fontos világverseny következik, de ne feledjük, hogy idén olimpiát és Európa-bajnokságot is rendeznek „Zajlik a fedett pályás szezon, szép eredményeket hoztak már ez idáig is versenyzőink. Bízunk benne, hogy a világbajnokságon is lesznek előremutató teljesítmények.

Elégedettek lennénk, ha a világbajnokságon sprintereink közül minél többen továbbjutnának az előfutamokból, középtávfutóink a szezon legjobb egyéni idejét produkálnák, távolugrónk a döntőbe kerülne, illetve a mezőnyben fiatalnak számító, de remek formában lévő Szűcs Szabina pontszerző helyen végezne.

– nyilatkozta a szakember.

A március 1-3. között megrendezendő világbajnokság a sportág történetében a 19. lesz. Glasgowban több, mint 130 ország 650 versenyzője indul. Összesen 26 versenyszámban avatnak bajnokot. A világbajnokságot az M4 Sport közvetíti.

Kerekes Gréta és Kozák Luca is jó formába várja a világbajnokságot, hiszen a DSI Debrecen két kitűnősége az első és második helyen végzett a fedettpályás magyar bajnokságon.