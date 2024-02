Az e heti első akadályt magabiztosan vette a DVSC Schaeffler, miután idegenben 32–22-re verte a bajnokságban a Vasast szerda este. A cívisvárosiaknál ott volt a csapatban az a Szabó Nina, akit Hámori Konszuéla súlyos sérülése – Koni a lelátóról drukkolt társainak – után hívott vissza a Loki az MTK Budapesttől. A fővárosaiknál három ex-debreceni – Vámosi Panna, Sirián szederka és Pénzes Laura – várta a kezdő sípszót.

Az ezúttal fehér-feketében kézilabdázó hajdúságiak a Gabrijela Bartulovic – Töpfner Alexandra, Vámos Petra, Tamara Haggerty, Planéta Szimonetta, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill összeállításban kezdtek az az összecsapást.

Támadásban – ahogy Köstner Vilmos megjövendölte – Csenyánszki Liliána váltotta Planétát, tehát a hajdúságiak ifjú tehetsége kapta meg a lehetőséget, hogy Hámori posztján bizonyítson. Mindkét együttes első támadása kimaradt, majd Mihály szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, melyre Petrus válaszolt a bal szélről. A másik szélső, Töpfner góljával már a mieink vezettek, igaz nem sokáig, mert a piros-kékek házi gólkirálya, Szilovics átlőtte a vendégfalat. Nem volt nagy az iram, de ezen nem is lehetett csodálkozni, hiszen a győriek elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés sokat kivett a debreceni lányokból, és Hámori sérülése is megzavarhatta Füzi-Tóviziéket. Ennek ellenére Vámos Petra ritmusváltása, és Töpfner lerohanása után hárommal (2–5) vezetett a Vasutas a 11. percben.

Konkoly Csaba, az angyalföldiek edzője időt kért, és amíg tartott az eligazítás, behallatszott a közvetítésbe, hogy ezúttal sem maradtak támogatás nélkül Hornyák Dóráék: egy szűk létszámú, de lelkes mag biztatta őket.

A pályán az történt, amit a cívisvárosiak akartak, a Vasas majdnem 11 percig képtelen volt bevenni Bartulovic kapuját.

A játékrész felénél Szilágyi Zoltán elkezdte a rotációt, Füzi-Tóvizi váltotta a holland válogatott Haggertyt, Szabó Nina pedig rögvest kiosztott egy gólpasszt. Bartulovic hetest, majd ziccert vétett, a Loki pedig már 11–3-ra ment. A múlt hétvégi BL-csata hősét, Jovovics Jovanát is bevetette a debreceni kispad, ám mivel gyors egymásutánban három gólt is lőttek a piros-kékek, a debreceniek trénere időt kért. Mielőtt azonban belelkesedhetett volna a védekezésben feljebb lépő Vasas, Vámos Petra két góljával újra hatott tett a csapatok közé (24. perc, 7–13). Védekezésben a csapatkapitány Hornyák Dóra alkotott belső párost Füzi-Tóvizivel, támadásban pedig Elinore Johanssonnak is bizalmat szavaztak a padról – az más kérdés, hogy a svéd játékos egy harmatgyenge lövéssel ”tesztelte” a fővárosiak kapusát. Harminc perc játék után 10–16-ot mutatott az eredményjelző.

Közte tíz

Fordulás után a vendégkapuban Catherine Gabriel, a két szélen pedig Vámos Míra és Grosch Vivien bizonyíthatta, hogy jó formának örvend.

Gyors két Loki-találattal indult a második félidő, majd négy perc gólcsendet követően az ifjabb Vámos növelte kilencre a fórt (37. perc, 10–19). Ahhoz képest, hogy a tízért is támadhatott a DVSC, pár minutummal később már Szilágyi Zoltán tartott leigazítást tanítványainak, ugyanis gyorsan hatra olvadt az előny. Hatottak a mesteri szavak, az 53. minutumban már tíz (17–27) volt közte. A mieink két rövidebb periódust leszámítva jól védekeztek, ami erős alapot teremtett a magabiztos, 32–22-es sikerhez.

A Vasutas legközelebb a svéd IK Sävehof otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában, méghozzá vasárnap 16 órától.