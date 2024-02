Elkezdi a tavaszi szezont a DVSC csapata is. A piros-fehérek szombaton 17 óra 30 perctől a Diósgyőr együttesét fogadják a Nagyerdei Stadionban. Van miért visszavágnia a Lokinak, hiszen ősszel a borsodiak 3-1-re megverték a debreceni együttest. Azon a mérkőzésen két ellentétes félidőt láthattak a nézők, összességében megérdemelt hazai győzelem született. A Vasutas kerete Jorgo Pellumbival, Thor Úrlfarssonnal, Kocsis Dominikkal és Szuhodovszki Somával némileg átalakult. Azonban Szrdjan Blagojevics már nem számolhat Bévárdi Zsomborral sem az őszi kerethez képest. A keleti rangadó a két szurkolótábornak is különleges, hiszen köztudott, hogy remek viszonyt ápolnak a hajdúsági és a miskolci ultrák.

Szeretne játszani

A DVSC szurkolóit karácsony előtt örvendeztette meg a klub, ekkor lett hivatalos, hogy a magyar válogatott középpályás Debrecenben folytatja pályafutását. A több poszton is bevethető játékos már az edzőmérkőzéseken is sokszor kitűnt a mezőnyből, s valószínűleg tőle várnak a legtöbbet a szurkolók a tavaszi folytatásban. A rangadó előtt az új kedvenc a Haonnak elmondta, sikerült beilleszkednie és alig várja, hogy végre Vasutas-szerelésben is pályára léphessen a Nagyerdei Stadionban. – Nagyon várom, hogy végre elkezdjük a szezont.

Persze, nem biztos, hogy pályára lépek, sosem szabad elkiabálni. Amennyiben a mester lehetőséget ad, mindent tőlem telhetőt meg szeretnék tenni a Loki sikeréért.

– Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakoztam a Debrecenhez. Úgy érzem, sikerült beilleszkednem. Más a játékrendszer és sok egyéb dolog, mint Kecskeméten, de bízok magamban, és szeretném jó teljesítménnyel örvendeztetni a fantasztikus szurkolóinkat – nyilatkozta a DVSC téli szerzeménye.

Az egyik kedvenc ellenfele

A DVSC vezetőedzőjéről ismert, szeret olyan csapatok ellen meccselni, akik játsszák a futballt és nem csupán védekezni szeretnének. Azt nem tudni, mennyire alakul át a Diósgyőr játéka Kuznyecov Szergej menesztésével, de az biztosra vehető, hogy a Loki a tavaszi első fordulóban is offenzív futballal fog előrukkolni. A 18 napos törökországi edzőtáborban vélhetően remekül felkészítette a futballistákat Szrdjan Blagojevics és stábja. A debreceni tréner a rangadót megelőzően úgy fogalmazott, az egyik kedvenc ellenfele a DVTK, akik nagyon tetszetős játékkal szoktak előrukkolni. – Izgatott vagyok, ha indul a szezon. Főleg azért, mert Törökországban nagyon kemény munkát végeztünk.

Mindig más egy szezonkezdet, más a nyomás és az elvárások is, mint az edzőmeccseken. Mindig elmondom a Diósgyőrről, hogy az egyik kedvenc ellenfelem.

– Érdekes dolgokat csinálnak labdával és nagyon kombinatívan futballoznak. Hajt minket a revansvágy is, hiszen az első meccsünkön vereséget szenvedtünk, így mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Azon a meccsen két különböző félidőt láthattunk, de mindent meg fogunk tenni a sikerért – mondta.

Fontos tudnivalók

Szurkolói szempontból is érdekes lesz a mérkőzés, hiszen a két tábor remek viszonyt ápol egymással. A klub közleménye szerint máshol lesznek a debreceni ultrák és külön színes programokkal is várják a fanatikusokat. – A találkozót a klub is igyekszik a maga eszközeivel élvezetessé tenni. A meghirdetett büntető-rúgó verseny nagy sikert aratott, rengetegen jelentkeztek, a szerencsések külön értesítést kapnak.

A 16 órai kapunyitástól az A5, B1, B2 szektoroknál fan zone-t alakítunk ki a drukkerek részére, különböző játékokkal (subsoccer, kombi sportaréna, rúgófal, óriás beerpong, fotófal), amiket a mérkőzés végéig lehet használni. A DKV járatain továbbra is ingyen lehet utazni az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezőknek, a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában (14:30-tól 22:30-ig). A VIP-belépővel rendelkezők a szokásos szolgáltatások mellett helyszíni, élő beszélgetést hallhatnak majd a Loki egyik ikonjával, Szatmári Csabával, akinek a fia a Diósgyőr játékosa. Fontos tudni, hogy az MLSZ fegyelmi bizottsága összevont eljárás alapján a DVSC-t a ZTE és az MTK elleni idegenbeli mérkőzésén a rend megzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményekért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és gyűlöletkeltő, rasszista kifejezés használata) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá elrendelte a soron következő hazai bajnokin a Nagyerdei Stadion B6 szektorának a lezárását.

Ez a szombati találkozón lép érvénybe, az ide szóló bérletekkel a B7-es, B8-as vagy a B5-ös szektorban lehet buzdítani a gárdát – írták.