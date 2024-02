A szokásosnál is hangosabb fújtatások töltötték meg február 9-én, pénteken a Hajdúszoboszló Herkules Sportegyesület edzőtermét, ugyanis ünnepléssel egybekötött háziversenyt szerveztek erre a napra. Már tíz éve annak, hogy megalakult a sportegyesület, melynek elnöke az ország legerősebb rendőre, Lukács Krisztián, s immár öt éve nyitották meg az Ady Endre utcai edzőtermet. A megmérettetés részleteiről és eredményeiről számolt be portálunknak Krisztián.

– 29-en vettek részt a szintfelmérő versenyen, melynek négy állomása volt: fekvenyomás, „viking gépen guggolás”, bicepsz állva francia rúddal és felhúzás hex bar keretben. Az utóbbi egy speciális eszköz, a fekvenyomás pedig a legkézenfekvőbb az edzések során is. Mindenki készült a versenyre, minden induló kihozta magából a maximumot – összegzett.

Lukács Krisztián a hex barral

Forrás: Herkules SE

Az edzőterembe járók közül 16 lány és 13 fiú nevezett az erőpróbára, a korosztály igen vegyes volt, a legfiatalabb induló 14, a legidősebb 50 éves volt. A gyakorlatoknál a testsúlyhoz mérten állították be a versenyzőknek a súlyokat.

Nagy volt az akarás, a rendelkezésre álló 90 másodpercet mindenki »taposta«. Olyan is, aki csak fél éve jár edzeni, eljött és megmutatta, mit tud. Ez nem egy vérre menő játék volt, az volt a lényege, hogy jól érezzük magunkat

– osztotta meg Krisztián.

Ez egy nagy család

A Herkules SE második alkalommal megrendezett versenyén most is tiszteletüket tették a gyúrós berkekben ismert alakok. A fürdővárosi edzőterembe ellátogatott Dudás Ádám, a Superbody többszörös bajnoka és Drugs Bunny testépítő, az erősportok egyik felkapott influenszere. Biztatták a megjelenteket, készültek a videós tartalmak, a hangulatra senkinek nem lehetett panasza, de mint ahogy Krisztián is mondta, épp ez a lényeg; mindenki érezze jól magát egy jó közösségben.

Ez egy nagy család, a Herkules család! Ez az edzőtermünk különlegessége, ismerjük egymást, egy összetartó közösség kovácsolódott össze az elmúlt öt évben. Azt szoktam mondani a vendégeimnek, nem azért vagyok, hogy téged meghajtsalak, hanem azért, hogy jól érezd magad, egy idő után pedig elkezdesz fejlődni. Az egy dolog, hogy fizikálisan elfárad az ember egy-egy edzésen, de az is fontos, hogy lelkileg kipihenten menjen haza

– vallja.