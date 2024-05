A DEAC női futsalcsapatát nem lehet letaszítani a Magyar Kupa trónjáról. A csapat a budapesti final four szombati játéknapján a házigazda TFSE-t győzte le 2-0-ra, ennek köszönhetően vasárnap a Tolna elleni finálé várt rá. Az aranycsata a második játékrészben dőlt el, ekkor először Horváth Viki talált be, majd a 2-0-s végeredményt Üveges Katalin állította be. A hétvégi teljesítménynek köszönhetően a klub 2021, 2022 és 2023 után idén is magasba emelhették a trófeát.

Mindkét meccsen maximálisan betartottuk a taktikai utasításokat, főleg ennek köszönhetően sikerült kiválóan ez a négyes döntő

– nyilatkozta a deac.hu-nak Pozsgai Melinda. – A két mérkőzés közül a TFSE elleni volt a keményebb. A finálé elején kicsit izgultunk, ám összességében ez a találkozó simábban alakult. Természetesen az elődöntő sokat kivett belőlünk, de szerencsére remekül sikerült a regeneráció. Az sem mellékes, hogy az előző hónapokban keményen dolgoztunk az edzéseken, a sok munka pedig meghozta a gyümölcsét. A bajnoki elődöntő elvesztése után égett bennünk a revánsvágy, örülök, hogy mindenkinek tudtunk bizonyítani. A döntőt követően önfeledten ünnepeltünk, nyilván a hazaút is jó hangulatban zajlott. Annyira sokáig nem tartott a buli, mivel eléggé elfáradtunk, ezért nagyjából éjfél körül már mindenki otthon volt – árulta el a rutinos kapus.

Önbizalmat adhat ez a teljesítmény

Pozsgai Melinda tavaly nyáron igazolt a DEAC-hoz, így ő először lett kupagyőztes.

Nehéz még szavakba önteni az érzéseimet, de nagyon boldog vagyok. Amikor az edző elmondta, hogy én fogok védeni az elődöntőben, kissé izgultam, de ez nem nyomta rá a bélyegét a teljesítményemre. Eddig a DEAC-ban nem igazán tudtam megmutatni, hogy mire vagyok képes, szerencsére a négyes döntőben kijött a lépés. Ebből a produkcióból önbizalmat meríthetek, abban bízom, hogy hasonló teljesítményt nyújtok majd a folytatásban

– hangsúlyozta a kapuvédő, aki mindkét találkozót végigjátszotta a hétvégén.

Az idény nem ért véget a lányoknak, hiszen a DVTK elleni bronzcsata még tart az NB I.-ben. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc első felvonását Quirikó Vivien tanítványai behúzták, ebből kifolyólag ezen a héten le is zárhatják a küzdelmet Miskolcon.

– A Diósgyőr otthonában a győzelem lesz a célunk, de nem szabad lebecsülni az ellenfelünket, mivel korábban már többször meglepetést okozott. A bajnokságban is szerettük volna megvédeni a címünket, ez ugyan nem jöhet össze, ettől függetlenül a bronzérem is szépen fog csillogni – zárta mondandóját Pozsgai Melinda.