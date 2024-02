Mint azt a Haonon olvashatták, kedden este a DVSC labdarúgócsapata 2-1-es győzelmet aratott az Újpest otthonában, a Szusza Ferenc Stadionban, amely a felek 111. találkozója volt. A piros-fehérek a félidőben csereként beálló Brandon Domingues duplájával nyertek, az első gólpasszt Ferenczi János adta, míg a második alkalommal Dzsudzsák Balázs asszisztált. Mivel a Loki legutóbb 2023 őszén nyert a lila-fehéreknél, így a hármas sípszó után a debreceni labdarúgók még az öltözőben is ünnepeltek, amit a klub hivatalos Instagram-oldala meg is örökített.

Ahogyan az a videóban látható, a futballisták Ricci és Poveri: Sará Perché Ti Amo című dalának az AC Milan szurkoló DJ Redblack általi remix verziójára ropták. Dzsudzsák Thor Úlfarsson és Ojediran mellett táncolt, de Ferenczi is nagyon beleélte magát az ugrálásba. Nagy Isván masszőr sem bírt érzelmeivel, és a sportolók között rendkívül fiatalosan mozgott, aki mellett ott volt az Újpest elleni fő hős, Domingues is. Az utolsó pillanatokban roppant fontos védést bemutató Megyeri Balázs is önfeledten örült, de a siker miatt a háttérben azok is nagyon boldogok voltak, akik nem kaptak tegnap lehetőséget.

Reméljük, hogy az Újpest elleni átok megszakadt, és a lokisták a lilák elleni következő mérkőzésen tovább javítják az örökmérleget (51 újpesti siker mellett 36 döntetlen és immáron 24 Loki-győzelem). Szrdjan Blagojevics együttese nem sokat pihenhet, ugyanis szombaton 17 óra 30 perctől már a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja a Nagyerdei Stadionban.