A késő délelőtti időpont ellenére szép számú közönség előtt lejátszott találkozó Stefanidesz Levente felső kapufás büntetőjével indult, néhány perc elteltével pedig Macsi Martin növelte kettőre a debreceni előnyt. A Tatabánya első találatára Somorjai Sebestyén válaszolt fórból, melyre szintén volt válasza a vendégeknek, akik tapadtak a házigazdára a nyitó negyedben (3-2) – írja a dvse.hu.

A második nyolc percben egy fokkal már hatékonyabb volt a debreceniek helyzetkihasználása, amely feszes védekezéssel párosult. Ez az eredményen is meglátszott, hiszen öt perc után már néggyel vezetett a vendéglátó. Öt hazai találatra mindössze egy válasz érkezett, így a félidőben már 8-3-ra vezetett Kádár Kálmán együttese.

Tizennégyig meg sem álltak

Fordulás után tovább folytatódott a dinamikus hazai játék, és egyre nőtt az a bizonyos olló a felek között. Krizsai Bence szerezte az elsőt, majd Somorjai Sebestyén érkezett akcióból. A negyedet Tőzsér Dávid látványos csavargólja zárta le. A DVSE egyet sem engedett az ellenfélnek ebben a negyedben; ez a remek blokkoknak és Gergely Bence fantasztikus védéseinek volt köszönhető (11-3).

A záró játékrészben Rajna Benjámin is szóhoz jutott a kapuban, aki szintén jól szállt be a találkozóba. Elöl még háromszor volt eredményes a DVSE, a gólokon Tőzsér Dávid és Macsi Patrik osztoztak. A házigazda 14-4-re győzött, továbbra is a negyedik helyen áll a tabellán.

„Örülök a győzelemnek, de teljes mértékben nem vagyok elégedett. Támadásban nem voltunk elég hatékonyak, sok lehetőséget kihagytunk. A védekezés viszont nagyon rendben volt, jól blokkoltunk és a kapusteljesítmény is remek volt.” – nyilatkozta a klubhonlapnak a bajnoki után Kádár Kálmán vezetőedző.

A DVSE a következő mérkőzését március 2-án játssza szintén hazai medencében az Eszterházy ellen.