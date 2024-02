Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen játékos és ember áll a rendelkezésünkre. Sokat segített nekem az alkalmazkodásban is. Elfogadta az edzői hitvallásomat és a stábomat is. Jól reagált arra, hogy hogyan szeretném játszatni a csapatot, hogyan szeretnék dolgozni. De a munkamódszereinkkel, a kommunikációs stílusunkkal, azzal, hogy mit várunk el a csapattól, mi is segítettünk neki abban, hogy jobban meg tudja mutatni az erősségeit a pályán. Nagyok az elvárások vele szemben, amik néha nagy terhet jelentenek. De sokat tesz a csapaton belüli egység megteremtéséért a pályán kívül is. Próbáljuk minél jobban kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, és dolgozunk azon is, hogy miként tudjuk minél tovább meghosszabbítani a pályafutását