Tovább bővül a DEAC díjugrató csapata, ugyanis Fábián Maja átigazolt a klubhoz. A mindössze 14 éves lány nem kerül ismeretlen közegbe, hiszen a másik tehetség, Fábian Johanna húga, aki már két éve versenyez a fekete-fehér klub színeiben, emlékeztetett a deac.hu közleménye.

Fábián Maja sokáig csak a pálya széléről nézte, ahogy nővére lovagol. Szerette a lovakat, szívesen segített is az állatok körül, de a díjugratás nem vonzotta. Tizenegy éves volt, amikor egy nyári lovas táborban ő is nyeregbe kéredzkedett, és itt kezdődött minden. Hatalmas lelkesedéssel és szorgalommal lovagolt, mindenre lóra felült, amire csak lehetett. Hamar letette a rajtengedélyvizsgát, és versenyezni is kezdett. Első komolyabb sikereit 13 évesen, tavaly szerezte, ekkor ugyanis átülhetett a Chacrinue nevű lóra, amellyel korábban ifj. Szabó Gábor többször is 160 centiméteres nagydíjon indult – áll a híradásban.

Maja az első nemzetközi nagydíjgyőzelmét augusztusban Szilvásváradon szerezte, majd legfiatalabb indulóként Hortobágyon megnyerte a Hajdú-Bihar megyei döntőt ifjúsági kategóriában, és nővérével egy csapatban övék lett a regionális csapatbajnokság aranyérme is. A szeptemberi Díjugrató Magyar Bajnokságon éppen csak lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyezésével több gyermeket is maga mögé utasított a válogatott tagjai közül. Októberben a szlovákiai Somorján a CSI2* Bronze Tourban 125 centiméteren a középdöntőben és a nagydíjban is az első helyen végzett a rangos nemzetközi mezőnyben, majd a tavalyi évet is hasonló sikerekkel zárta: Szilvásváradon második lett az U25-ös középkörben, Budapesten pedig megnyerte a 120 centiméteres versenyszámot. Idén Chabal nyergében is indul, amely ló korábban sok nemzetközi sikerhez segítette Johannát (a páros többek között megnyerte a Gorla Minore-ban rendezett Európa-bajnokság középdöntőjét) – részletezi a sportoló sikereit a klub közleménye.

Fábián Maja célja, hogy megismételje egy évvel idősebb nővére sikereit. Két kiváló lóval, Chacrinue-val és Chaballal készül a szezonra, és a korosztályos válogatott tagjaként szeretne minél több nemzetközi versenyre eljutni és idén júliusban részt venni a hollandiai Kronenbergben rendezendő Európa-bajnokságon.