Döntőnek beillő mérkőzés vár a DEAC férfi futsalcsapatára pénteken 18.30-tól az éllovas Haladás otthonában. A debreceniek az alapszakasz utolsó fordulója előtt a felsőházat érő hatodik helyen áll, de fórja mindössze két egység azzal a Nyírbátorral szemben, amely az Újpest csarnokában vizitál. Tihanyi Csaba legénységének a saját kezében van a sorsa, mivel egy szombathelyi győzelemmel biztosan megőrizné aktuális pozícióját. Amennyiben nem jön össze a diadal, akkor abban bízhatunk, hogy a nyírbátoriak nem nyernek a fővárosban. Pontegyenlőség esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei alakulat lenne a hatodik a több sikere miatt – írta a klub honlapja.

Erős ellenféllel találkoznak

– A Hali ebben az idényben eddig csak egyszer kapott ki a bajnokságban, ez is jelzi, hogy milyen játékerőt képvisel – kezdte a beszélgetést Harmati Tamás. – Egy komplex gárdával találkozunk, amelynek a keretét kiváló képességű futsalosok alkotják. A szombathelyiek már biztosan az első helyen zárják az alapszakaszt, ennek ellenére nem hinném, hogy félvállról vennék a mérkőzést. A hírek szerint nem fognak senkit sem pihentetni, sőt, Hajmási Milán piros lapját eltörölték, így ő is pályára léphet. Nálunk akadnak kisebb sérüléssel bajlódó játékosok, emiatt elképzelhető, hogy egy-két emberre nem számíthatunk. Ahhoz, hogy összejöjjön a bravúr, elöl és hátul egyaránt tökéletes teljesítményre lesz szükség. Már az előző néhány bajnokin is nagy teher nehezedett ránk, ám ezzel mindig megbirkóztunk. Sajnos a szezon elején fontos összecsapásokon értékes pontokat hullajtottunk, ezért kerültünk ilyen nehéz helyzetbe – fogalmazott 28 esztendős játékosunk.