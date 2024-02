Az Erste Liga alapszakaszának kezdetére érkezett új légiósaink közül mostanáig főként a támadó szekciót mutattuk be az érdeklődőknek. A sort most egy védőjátékossal, Nyikita Usnyevvel folytatja a klub honlapja. A közel két méter magasra nőtt, csaknem 100 kilós fiatalember Szentpétervárról érkezett Debrecenbe. 1994. április 29-én született és jégtáncoktató édesanyja mellett már hároméves korában megismerkedett a jéggel. Hatévesen került át egy hokiedzőhöz, innentől számolhatja jégkorongos pályafutását. 2011-től 2014-ig az MHL-ben játszott, a Serebryanye Levy (Ezüst oroszlánok) kötelékében, majd 2015-től a farmcsapat, az SKA-Neva Szentpétervár játékosa volt és a VHL-ben kapott szerepet.

Érdekes bajnokság

– Csatárként kezdtem, tizenhat éves lehettem, amikor érkezett a csapathoz egy új edző, aki meg akart nézni hátvédposzton is – kezdte az orosz játékos. – Azóta védőjátékosként is foglalkoztatnak. Az MHL-ben megközelítettem a 30 pontot, a VHL-meccseim során feleannyit gyűjtöttem össze, a debreceni termésem eddig 15 pont volt. Játékos-pályafutásom eddigi csúcspontját a 2022-23-as idényben értem el, amikor egy fél szezont húztam le a HK Sochi KHL-es együttesében. A magyarországi lehetőségekre az ügynököm hívta fel a figyelmemet. Ő intézte a szerződést, de más dolgokkal nem igazán foglalkozott, ezért úgy indultam el Debrecenbe, hogy fogalmam nem volt, milyen körülmények közé érkezem. Tulajdonképpen „vakon” indultam el, nagy szerencsém volt, mert kiváló feltételek vártak rám. Szép a város, kellemes a környezet, miközben otthon sokszor esik az eső, ködös, nyirkos az időjárás. Szakmai téren nem sokat tudtam meg a magyar hokiról, de azért többet, mint egy átlagos légiós. 2016. májusában Szentpétervár volt a Divizó 1/A-csoportos világbajnokság házigazdája, ahol a magyar válogatott is részt vett.

A nézők java részének tetszett a hoki, amit a magyarok játszottak, a közönségük pedig egészen fantasztikus volt. Azóta is fejlődtek tapasztalataim szerint az Erste Liga csapatai, játékerő tekintetében hasonlóak egy közepes képességű VHL-es együtteshez.

Egyébként érdekes bajnokság, rengeteg a légiós, rengeteg stílus keveredik egy-egy csapaton belül, mindez összességében pozitívan hat a bajnokság színvonalára. Ami a mienket illeti, a bajnokság elején nem nyújtottunk maradandó teljesítményt, ahogy közeledünk azonban a rájátszáshoz, úgy fokozzuk a tempót és bízunk az egyre javuló eredményekben – zárta a játékos.