A gyergyóiak elleni négygólos vereség után egy nappal a Sport Club Csíkszereda otthonában kellett javítani a Debrecennek az erdélyi túrája mérlegén. A házigazdák is játszottak szombaton: nyolc gólt rámoltak be a Dunaújváros kapujába, és mindössze egyet kaptak, emlékeztetett a deac.hu cikke.

Rögtön a második percben emberelőnybe került a DEAC, Gecsét küldték ki bottal akasztásért. Mihalik András lövését védte a kapus, majd Novotny durrantott mellé. Majdnem gólt kapott a fórból a Debrecen, de Szeles Martin hárította az egyedül kilépő Milan ziccerét, válaszul Rétfalvi Kristóf vágta mellé a pakkot. A mérkőzés eleje kiegyenlített küzdelmet hozott. A kilencedik minutumban nagy kavarodás végén szedte fel a korongot a DEAC kapusa. Ezt követően Brown ütője találkozott Jakabfy arcával, 2+2 perces büntetést kapott a csíkszeredai.

A debreceni játékos számára nem lehetett kellemes a jelenet, erről a jégen látható vércseppek is árulkodtak.

A kényszerszünet után Novotny éles szögből a kapuvasra bombázott. Megúszták a hátrányt kapott találat nélkül a hazaiak. A végén Kozma Ferenc elől tisztázott O Connor.

Véleményes góllal szerezte meg a vezetést a hazai csapat

Részegh lepte volna meg Szeles Martint a második etap első percében, a DEAC kapusa azonban résen volt, majd távolról Ferencz-Csibi ágyúzott rá egy pakkot, Szeles Martin ismét remekelt. Kloz tarolta le Sallót, akinek leesett a sisakja is, a debreceni mehetett ki kettő percre. Ebből sem született gól, kivédekezte a hátrányt az egyetemi klub. A harmad első fele viszonylagos eseménytelenséget hozott. Tíz perc volt hátra a dudaszóig, amikor Reisz volt túl kemény, ez neki is büntetést hozott, ám maradt a góltalan állás. Nem sokkal ezután Jakabfy próbált meg ezen változtatni, de a csíkszeredai cerberus eszén nem tudott túljárni. Öt perc volt hátra, amikor a DEAC kapujába jutott a korong, lehetséges les miatt az esetet megvideózták a bírók, akik úgy döntöttek, nem volt les. Véleményes volt a találat.

Az utolsó húsz perc elejét megnyomta a Csíkszereda, megint betaláltak a házigazdák, és ismét visszanézték a játékvezetők a történteket. A gólt végül érvénytelenítették, mert szabálytalanság előzte meg. A visszavont találat után visszaesett az iram, majd Krollist állították ki, előnybe kerültek a csíkiak. Mire kiegészült a DEAC, elcserélték magukat, ismét kétperces büntetés jött, Jeliszejenko volt az, aki lecsüccsent a padra. Kuvat rögtön rátűzte a fórjuk első lehetőségét, de elvétette a célt, majd ismét ő veszélyeztetett, akkor Szeles Martin fosztotta meg a góltól a hazai játékost. Ezt a két percet is átvészelte a Debrecen. Szkacskov lódult meg, el is lőtte a felső sarok irányába a pakkot, Szeles megint védett. Ugyancsak a kapuson múlt, hogy Becze nem talált be kicsivel később. Egy perc volt hátra, amikor a DEAC levitte Szelest, emberfórt idézve elő.

Ez sem vezetett sikerre, szűken, de nyert a Sport Club.