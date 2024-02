Három, Budapesten aratott győzelem után a DEAC férfi röplabdacsapata vasárnap az éllovas kaposváriakat fogadta a DESOK-ban. A találkozó előtt Remete László nem kertelt, hiszen kijelentette, csak akkor van esélyük a bravúrra, ha mindenki a maximumot nyújtja – idézte fel a klubhonlap tudósítása.

Az első szettben viszonylag sokáig tartotta a lépést a vendégekkel a DEAC, aztán a periódus derekán ötre nőtt a hátrányuk (11:16). A folytatásban még inkább kinyílt az olló, az egykori debreceni játékos, Hubicska Patrik újabb pontja után már 13:22 szerepelt a kijelzőn. A hátralévő időben kicsit kozmetikázott a DEAC, ám a hajrában is főleg a somogyiak akarata érvényesült.

A második etapban először 5:7-nél alakult ki kettőnél nagyobb differencia a felek között. 12:13 után 3:0-s szériával jelentkeztek a kaposváriak, Fodor Antal időkéréssel próbálta megtörni a lendületüket. A kisebb megbeszélést követően főleg Willian fejezte be a debreceni támadásokat. Annak is örülhettek az egyetemisták, hogy a végjátékban fiatal tehetségük, Elleh Jonathan is megvillant. A szép momentumok ellenére a különbséget nem tudták eltüntetni (20:25).

A harmadik játékrész elején Elleh megoldásait tapsolhatta meg a publikum, aztán Veres Bence pillanatai következtek. Ebben a felvonásban nem engedte el nagyon a DEAC a Kaposvárt, így bízhattak abban, hogy összejön a szépítés. Nagyot küzdöttek a szettgyőzelemért, ám Lescay Favier az első meccslabdát értékesítette (22:25).

A vereség ellenére akadtak pozitívumok, amelyekre építhet a folytatásban Fodor Antal legénysége. Bagics Balázsék a jövő héten a MEAFC otthonában fognak vizitálni.

Extraliga

DEAC-Fino Kaposvár 0:3 (17:25, 20:25, 22:25)