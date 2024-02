Szombaton 18 órától újra hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, a Tippmix Férfi NB I. A 22. fordulójában a listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely érkezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba – írta a deac.hu.

Nehéz lesz

Szinte lehetetlennek tűnő küldetés vár a Debreceni Egyetem alakulatára, hiszen a válogatott szünet után a 2023-24-es kiírást eddig egyértelműen domináló Falco látogat a Nagyerdőre. A vasiak eddig egy kivétellel az összes mérkőzésüket megnyerték a bajnokságban, ráadásul a tavaly októberben elszenvedett egyetlen vereségük óta sorozatban tizenhét alkalommal hagyták el győztesen a parkettát – A bajnokság legjobb csapata érkezik hozzánk, akik ráadásul jó kosárlabdát játszanak, nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük, de minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni.

Most volt egy kis időnk, hogy kielemezzük a saját játékunkat, tudjuk, hogy mik azok a dolgok, amikben a leginkább javulnunk kell, és természetesen az ellenfelet is igyekeztünk a lehető legjobban feltérképezni

– vélekedett a címvédőről Djordje Drenovac.

Nincs titkuk

A Szombathelyi együttesből öt játékos is meghívót kapott Gasper Okorn válogatottjába, így a bő kéthetes szünet alatt nagyon keveset tudtak együtt készülni a debreceni találkozóra. Ennek ellenére is a sárga-feketék az összecsapás toronymagas esélyesei, beszédes adat, hogy Perl Zoltánék dobták eddig a legtöbb és kapták a legkevesebb pontot az NB I-ben – Nincs különösebb titok, vagy egyértelmű recept, mindkét oldalon szinte tökéletesen kell játszanunk, ha egy jó meccset akarunk velük játszani.

Sok minőségi játékosuk van, rengeteg opciójuk van támadásban, és védekezésben is képesek ritmust váltani, melyet szintén nagyon nehéz lereagálni.

Csak akkor lehet esélyünk, ha kontrollálni tudjuk a mérkőzés tempóját, és védekezésben elég kemények tudunk lenni – mondta a szombati rangadóról a kiscsatár.

A DEAC jelenleg a 4. helyen áll a tabellán, így a hátralévő öt alapszakasz mérkőzésen jó esélyük lehet kiharcolni a legjobb nyolc közé jutást – Szerintem most minden csapatnak az az elsődleges célja, hogy biztosítsa a helyét a rájátszásban. Természetesen minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni szeretnénk, és a jelenlegi állás szerint esélyünk lehet arra is, hogy harcoljunk a pályaelőnyért. De ennyire még nem szeretnék előre szaladni, nagyon fontos mérkőzések várnak még ránk, most egyelérőre a két következő hazaira fókuszálunk – zárta szavait a szerb légiós.