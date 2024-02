A legutóbbi magyar bajnoki címet megnyerő FTC-Telekom ellen mérkőzött meg az Erste Liga alapszakaszában a Debrecen szerdán este. A Tüskecsarnokban lejátszott meccsnek már csak a házigazdák szempontjából volt valódi tétje, ugyanis a DEAC mindenképpen a nyolcadik helyen végezve várhatja a rájátszást, azonban a házigazdák az első helyen állnak, de még nem nyerték meg a pontvadászat ezen szakaszát. Amennyiben ez megtörténik, akkor a két csapat egymás ellen kezdi meg a rájátszást – mutat rá a deac.hu.

Rögtön egy kiállítással indult a meccs, Vasziljev gondolta túl a keménykedést, a második percben már mehetett is ki a büntetőpadra. Alig valamivel ezután Hrabal bombázott a vendégek kapuja mellé. Másodpercek voltak hátra a DEAC hátrányából, amikor Brady balról nagy bombát zúdított a hálóba. Válaszul Szmirnov próbálta meg a felső sarokba juttatni a korongot, ám célt tévesztett. Kevesebb mint 13 perc volt hátra, amikor Turcotte is kiállt, ezúttal a hajdúságiak kerültek előnybe, amelyből kiegyenlítettek! Bucskin tüzelt távolról, Koblar belepiszkált, és Nagy nem tudott védeni. Másodpercekkel később megint hátrányba kerültek az egyetemisták, Seregély a védők gyűrűjében bevágta a pakkot Szeles kapujába. Ezt követően Bucskin lökete jött ki Nagyról, majd Jakabfy Csongoré, pörgős volt a találkozó ezen szakasza. Hat minutummal a dudaszó előtt Crespi messziről kilőtte a DEAC kapujának jobb sarkát. Az utolsó két percre LaPorte-ot és Rétfalvit küldték ki, így maradt az egyenlő létszám, s az eredmény nem változott.

Végleges kiállítás is volt

A második játékrész elején Galajda és Seregély dolgoztatta meg Szeles Martint, ekkor még védett a debreceni kapus, ám a harmadik percben Seregély Máté már nem tévesztett, beütötte a Ferencváros negyedik gólját. Alaposan belekezdtek a zöld-fehérek, látszott, hogy minél előbb dűlőre akarják vinni a dolgot. A találat után a debreceniek percei következtek, Koblarnak volt egy életerős lökete, Nagy védett, majd LaPorte is próbálkozott a másik oldalon, azt a párharcot Szeles nyerte. Vasziljevet ismét leküldték, ezúttal ütésért, 2+2 perces fórban játszhatott a Fradi. Beszorította a Debrecent az FTC, Nemec lövését óriási bravúrral védte Szeles Martin, aki egy következő helyzetnél megszédült, mert a sisakjáról pattant ki a játékszer. A 11. percben emberhátrányos gólt szerzett a DEAC: Mihalik András ütemtelen lökete utat talált a kapuba!

A harmad vége változatos játékot hozott, mindkét hálóőrnek volt dolga, de sikerrel megoldották.

Ki mást, mint Vasziljevet küldték le mindjárt a harmadik etap legelején, ezzel már nyolc percet kellett kint ülnie a meccs során a cívisvárosiak hokisának. Kestila majdnem egyből büntetett, ám elrontotta nagy helyzetét. Szépen kivédekezte a hátrányt a Debrecen, és megpróbált közelebb férkőzni a Fradihoz. Különösen úgy, hogy Turcotte is a kiállítás sorsára jutott, de Jeliszejenko nem tudta a hálóba piszkálni a korongot közelről. Ez volt egy ideig az utolsó veszélyes megmozdulása a fehérorosznak, mert őt is leküldték két percre az ellenfél szabálytalan akadályozásért. Közben Kestila kapuvasat ütött, ezt megúszta a Debrecen. Ezután Nemec és Mingazov akaszkodott össze, ők is kimentek két percre. Újabb bunyó, a vendégektől Novotny, a Fradiból Turcotte és Boros ült ki. Nem a hokiról szóltak ezek a percek. Egy ütközés után megrepedt a plexifal a palánk fölött, technikai szünet jött, mert meg kellett javítani az elemet. Pár perc után kijöhettek a csapatok az öltözőből, folytatódott a meccs. Idővel kiegészültek a gárdák, így egyenlő létszámban küzdöttek. 6:29 volt még hátra, amikor Novotny egy eladott korong után gólt ütött!

Kozma és Turcotte összeverekedett, előbbi két percet kapott, utóbbi 5 perces és végleges büntetésben részesült.

Tepert az egyenlítésért a DEAC, Jeliszejenko majdnem gólt szerzett, de a másik oldalon Galajda is közel járt ehhez, mindketten rosszul céloztak. Mihalik András előtt is nagy helyzet nyílt, védett Nagy, majd levittük Szelest, bő egy perccel a vége előtt. Azonban ez sem segített, maradt a 4–3.