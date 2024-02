A Gyergyói HK elleni vereség és a csíkiak ellen, szétlövést követően megszerzett egy pontot követően kedden este ismét a Debreceni Jégcsarnokban játszottak az egyetemisták. Az Erste Liga alapszakaszának második körében a listavezető Ferencváros érkezett a fekete-fehérekhez, akikre tehát újabb nehéz meccs várt – írta a deac.hu.

Mindössze a második percben jártunk, amikor megszerezte a vezetést az FTC, Crespi lövése tréfálta meg Hetényi Zoltánt, és utat talált a hálóba. Nem sokkal később Jeliszejenko egyenlített, némi szerencsével átcsorgott a korong a gólvonalon. Ezután páros kiállítás következett, Dobmayer és Nemec is kiült pihenni. A kiállítások után Kestila nagy löketét hatástalanította Hetényi. Pörgős volt a játék. 10 minutum elteltével Dobmayer ágyúzott az FTC kapujába a kék vonalról. Ki-ki küzdelmet hozott az első harmad, a DEAC remekül tartotta a lépést a vendégekkel, akik megúszták Haranghy kétperces büntetését. A dudaszó előtt még láthattunk egy Hetényi-parádét, és egy előnyből szerzett Fradi-találatot: Szmirnov időleges hiányát nem tudtuk kibekkelni, Roth volt eredményes.

Potyogtak a gólok

Éppen Szmirnov előtt adódott a második etap első lehetősége, de nem találta el jól a pakkot, majd Marva mehetett ki két percre, előnybe került tehát a DEAC. Növelte a tempót a Debreceni Egyetem, többször zajlott a játék a zöldek kapuja előtt, de Hetényi sem panaszkodhatott munkanélküliségre. Mingazov lövését védte Arany, majd Tóth Adrián hagyott ki ziccert a másik oldalon. Idővel feljött a Fradi, mégis Jakabfy Sámuel szerzett szerencsés gólt, újra vezetett a Debrecen. Az eset után ismét az FTC lépett fel kezdeményezőbben, szépen járatta a korongot, védekezésre kényszerítve ezzel a házigazdákat. 32:34-nél Koblart kiállították, a szabálytalansága után ütött DEAC-gól így érvénytelen volt. Ehelyett előnyben támadhatott a Ferencváros. Kevéssel ezt követően Kulmala egyenlített szép támadás végén. A legvégén Bucskin ütőjéről lopták le a pakkot ziccerben, maradt a 3–3 az utolsó húsz perc előtt.

Eldőlt a meccs

A játékrész elején Jeliszejenko lépett ki viszonylag tisztán, Arany kapus lepkésében halt el a lövése, aki Molnár korongját is hatástalanította. Szmirnov előtt alakult volna ki nagy helyzet, ám pontatlan volt Mingazov passza, válaszul Kulmala lövése becsorgott Hetényi Zoltánról. Futniuk kellett az eredmény után az egyetemistáknak, ennek megfelelően többször is eljutottak a fővárosiak kapuja elé, egy ízben Molnár löketét hárította Arany, Kestila pedig egy kontra végén hibázott helyzetben. Dobmayer és LaPorte verekedett össze, mindkettejüket leküldték a jégről 5-5 percre. Ezt követően Kulmala megszerezte harmadik találatát is, ezzel már 5–3 volt a Fradinak. A játékvezetők visszanézték a gólt, mert felmerült, hogy a kapust akadályozták, ám végül érvényes volt a találat. Bő kilenc perccel a vége előtt Jeliszejenko elé pattant a játékszer, aki középről szépített. Brady hagyott ki ordító ziccert, tehát továbbra is nyílt volt a csata. A találkozó végén a ferencvárosi LaPorte ismét kiállt, ezúttal két percre, az volt a kérdés, tud-e élni ezzel a DEAC. Novotny bombáját védte a kapus, majd Kozma korongját is hárította. 22 másodperc volt hátra, levitték Hetényit a debreceniek, a Fradi korongot szerzett és távolról a hálóba lőtt Hrabal révén.

A tények: