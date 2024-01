Már ismert a magyar labdarúgó-válogatott felkészülési programja a nyári Európa-bajnokságra. Szoboszlai Dominikék négy edzőmeccset is fognak játszani a kontinensviadal kezdete előtt. Kettőt egészen biztosan Budapesten, egyet Írországban, egyet pedig egy meg nem nevezett vidéki nagyvárosban, vagy a Groupama Arénában. Debreceni szempontból tehát a Málta elleni barátságos találkozó lehet különösen érdekes a rendezést tekintve. Emlékszünk még, amikor tíz évvel ezelőtt a vadonatúj Nagyerdei Stadionban telt ház előtt fogadta hazánk nemzeti együttese Dánia legjobbjait, s ért el 2–2-es döntetlent Dzsudzsák Balázs és Varga Roland góljával? Majd egy esztendővel később Dárdai Pál vezetésével Litvániát fogadtuk a hajdúsági létesítményben, s arattunk 4–0-s sikert. Mindkét meccsen tömve voltak a létesítmény lelátói, gondoljunk csak bele, milyen szeretettel és érdeklődéssel fogadnák a szurkolók az elmúlt évtizedek legjobb futball-válogatottját. A vidéki stadionoknál szóba jöhet még a székesfehérvári és a diósgyőri komplexum is, ám a Puskás Aréna és a Groupama Aréna mögött a Nagyerdei Stadion befogadóképessége a legnagyobb. Több mint 20 ezren látogatnának ki a meccsre, ne legyen kétségünk, néhány óra alatt elfogyna az összes belépő. Semmi sem kizárt, de nagyon csodálkoznék, ha nem a cívisvárosba hoznák a felkészülési összecsapást. Mennyire csodás lenne Debrecenből útjára engedni hazánk fiait, hogy aztán „valami olyat csináljanak, ami felejthetetlen”. Abszolút megérdemli a város, hogy a meggypiros együttes tiszteletét tegye Hajdú-bihar vármegyében, azt pedig nem is kell ecsetelni miért. Ezen lehet vitatkozni, de a világszínvonalú Puskás Aréna mellett Magyarország legszebb stadionja a debreceni. Gondoljunk csak a környezetre, a Nagyerdő szívében egy impozáns létesítmény, amely minden igényt kielégít. A másik szempont, hogy gyakorlatilag – némi túlzással – annyi esély van a válogatott hazai találkozóira jegyhez jutni 500 ezres jegyigénylés mellett, mint nyerni a lottón. Nagy valószínűséggel így olyan sportbarátok vagy családok is végre kilátogathatnának Marco Rossi legénységének egy összecsapására, akiknek erre sokkal kevesebb esélye lenne. Meglátjuk, igény lenne rá…