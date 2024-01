A Debreceni Egyetem csapatának futballistái hétfőn a Nagyerdei Stadion oldalában található Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központban tesztekkel kezdtek, majd az állapotfelmérés után az erdőben futottak. Kedden a Dóczy utcai sportcampus műfüves pályáján pedig már a labdás edzéseket is elkezdték, melynek apropóján a Haon is meglátogatta a csapatot. A H szektor 64. részében Bényei Balázs már december közepén megjósolta, hogy bizonyára, mikor már ismét a csapattal készülnek, akkor köszönt be a csípős hideg. Ez be is teljesült, délelőtt 10 órakor -4 Celsius-fokban kezdődött a tréning, a fagy ellen ki sapkát, ki pedig csősálat viselt.

A kellemetlen időjárás ellenére kimondottan jó volt hangulat, a játékosok a 70 perces átmozgatáson precízen végrehajtották a feladatokat. A csapatnál egyébként több új kiszemelt is feltűnt, a tervek szerint február elején lesz végleges a keret.

Már rég volt ilyen

Ott volt a pályán a tapasztalt Korhut Mihály is, aki az ezt megelőző hetekben Debrecenben töltötte a téli pihenő nagy részét, de családjával kis időre Erdélybe is ellátogatott. – Egy hónapnál is több szünetünk volt, rég fordult már elő, hogy egyhuzamban ennyi szabadnapom legyen – kezdte a 22-szeres magyar válogatott futballista. – A decemberi hónap nagyon tartalmasan telt, hisz a gyerekünkkel, Millával sokat játszottunk. Bár a feleségemnek, Beának ingatlanosként rengeteg munkája volt, de azért tudtunk kettesben pihenni is. Nagy élmény volt számomra, hogy Erdélyben még egy hagyományos disznóvágáson is jártunk, ám a karácsony és szilveszter is nagyszerűen telt – gondolt vissza.