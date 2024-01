Marozsán Fábián négyszettes vereséggel búcsúzott a harmadik fordulóban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, írja az MTI.

A világranglistán elfoglalt 67. helyével a legjobb magyarnak számító játékos korábban a korábbi US Open-győztes Marin Cilicet és a 22. helyen kiemelt Francisco Cerundolót búcsúztatta, de a 32 között egy még nehezebb ellenfél következett: a 12. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz. A 26 éves kaliforniai teniszező hat trófeát gyűjtött eddig, tavaly ötödik is volt az ATP-rangsorban, és negyeddöntőt vívott Wimbledonban, valamint a US Openen is. Az idén az Australian Open előtt nem nyert mérkőzést, és eddig viszonylag könnyű ellenfeleket búcsúztatott az argentin Facundo Diaz Acosta (90.) és a francia Hugo Gaston (97.) személyében.

Első összecsapásuknak a tízezer férőhelyes, rossz idő esetén befedhető John Cain Arena adott otthont, ahol a remekül röptéző és rövidítő Marozsán 2:0-ra elhúzott, és ettől kezdve elég volt a saját szervájára koncentrálnia. A magyar szövetség beszámolója szerint Fritz mindent megtett, hogy visszabrékeljen: előbb 2:0-nál, majd a szettért adogatva kellett fogadóelőnyt hárítania a 24 éves magyarnak, de jól összpontosított, két nyerő szervával és egy pontot érő tenyeressel fordított, majd lezárta a játszmát.

A lelátó minden szegletéből jött is a „Gyerünk, Fábi!” biztatás.

A folytatásban az amerikai egyre jobban teniszezett, és miután a kilencedik fogadóelőnyét megcsinálta (1:3), átvette az irányítást, ráadásul Marozsán játéka kicsit szétesett, túl sok volt benne a ki nem kényszerített hiba. Ekkor még viszonylag gyorsan összeszedte magát, és 2:5-ről visszajött 4:5-re. Elképesztő gém következett, a Hajdúszoboszló SE sportolója négy játszmalabdát hárított, az egyiket 199 kilométer/órás második adogatással, a másikat bravúros rövidítéssel, de Fritz addig szorongatta őt, amíg övé nem lett a szett (4:6).

Innentől egyre nőtt a különbség kettejük között. Fritz alig vesztett pontot adogatóként, a nyomás így a magyaron volt, és ezzel most nem tudott mit kezdeni: 2 óra 24 perc alatt 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 lett.

Marozsán harmadszor játszott Grand Slam-főtáblán, és a harmadik fordulóig jutott, míg Fritz a 30. GS-versenyén indult, és 2022 után másodszor került a legjobb 16 közé az Australian Openen. Marozsán szombaton párosban folytatja, Fucsovics Mártonnal.

Bondár Anna is kiesett

Női párosban az esőzések és a program csúszása miatt csütörtökön elhalasztották Babos Tímea és Bondár Anna páros mérkőzését, s a magyar duó pénteken az olasz Angelica Moratelli és brit Samantha Murray ellen mutatkozott be. Babosék óriásit küzdöttek az első szett elvesztése után, a másodikban ugyan simán egyenlítettek, de a döntő játszmában, 0:1-nél három fogadóelőnyt kellett hárítaniuk. Megoldották, majd 5:5 után összejött a brék, és Bondár Anna szervájánál már nem adtak esélyt az ellenfélnek.