Az elmúlt héten fájó vereséget szenvedett a Debreceni Egyetem kosárcsapata a Szolnoki Olajbányász ellen hazai pályán, hiszen ahelyett, hogy Mócsán Bálinték egy győzelemmel felléptek volna a dobogó harmadik fokára, visszacsúsztak a tabella hetedik helyére. Tragédia természetesen így sem történt, mivel a hajdúságiak 8-8-as mérleggel továbbra is stabilan tartják helyüket a középmezőnyben.

Ahhoz azonban, hogy Andjelko Mandics együttese kijavítsa legutóbbi botlását, mindenképpen egy történelmi tettre lenne szükség, hiszen a vasi bajnoki mellett jövő hét szerdán Szolnokon játszanak kupameccset.

Mint ismert, a DEAC 2017. óta íródó elsőosztályú történelme során már csak a két aktuális rivális otthonában nem sikerült nyerni.

Bukdácsolnak

A Körmend az utóbbi hetekben igencsak bukdácsol a bajnokságban, hiszen egy húszpontos kaposvári fiaskót követően hazai pályán maradtak alul a Pakssal szemben, míg legutóbb Sopronban is sima vereséget szenvedtek. Ennek ellenére hiba lenne leírni a jó erőkből álló piros-feketéket, főleg annak tudatában, hogy a hosszabb ideje sérült Anton Cook hiányában új légióst szerződtettek Lovre Basic személyében.

A horvát irányító érkezésével tehát bővültek Kocsis Tamás rotációs lehetőségei, ám a körmendieknek leginkább a védekezésüket kellene rendezniük, hiszen a legutóbbi három vesztes mérkőzésen átlagban száz pontot kaptak ellenfeleiktől.

Hogy mennyire hullámzó a két gárda szereplése a 2023-24-es kiírásban, azt a csapatok őszi bajnokija is bizonyítja, hiszen a DEAC 16 pontos félidei hátrányát ledolgozva végül 75-70-re nyert az Oláh Gábor utcán. A cívisvárosiak szempontjából biztató, hogy legutóbbi két idegenbeli összecsapásukon győztesen hagyták el a parkettát, ám ahhoz, hogy a fanatikus szurkolóiktól hajtott Körmend otthonában is nyerni tudjanak, szinte tökéletes játékra lesz szükség. Andjelko Mandics helyzetét kisebb sérülések is nehezítik, a B-csoportos mérkőzésen izomsérülést szenvedő Neuwirth Bence biztosan nem lesz bevethető szombaton – írta a klub hivatalos oldala.