A 2023-as, nüanszokkal elbukott finálét követően idén mindenképpen szerette volna kiköszörülni a csorbát a Balásházy János Gyakorló Technikum, Gimnázium és Kollégiumának együttese az az V-VI. korcsoportos fiú országos kosárlabda diákolimpia Pécsett megrendezett országos döntőjében. A hajdúságiakat ezúttal Pethő Ákos kísérte el vezetőedzőként a viadalra, ami kézenfekvő választásnak bizonyult, lévén nem csak hogy jól ismeri az utazó névsort, de a játékoskeret túlnyomó többsége a hétköznapokban is az ő kezei alatt pallérozódik a Debreceni Kosárlabda Akadémia U18-as alakulatában – számolt be róla az utánpótlásműhely honlapja.

Nem indult jól

A cívisvárosiak a nyolc közé két gárdát is delegáló házigazda mellett a szombathelyiekkel osztoztak az A-csoporton. A küzdelemsorozat korántsem indult zökkenőmentesen a mieink számára, ugyanis első fellépésük alkalmával tizenegy pontos vereséget szenvedtek vasi riválisuktól. Szerencsére a folytatásban javítani tudtak Fekete-Gál Csongorék, akik nagy csatában előbb a PTE Gyakorlón, majd a szintén mecsekaljai Cserepka János Gimnázium csapatán is felülkerekedtek. Az A-jelű négyes további ütközeteinek végkimenetele is kedvezett a Pethő-legénységnek, mely így a különítmény élén zárt, míg másodikként a Cserepka jutott tovább az elődöntőbe.

Szerencsés folytatás

A keresztjáték alkalmával egy másodpercig sem kellett izgulniuk a debrecenieknek; Varga Ferencék idő előtt leléptették a szolnoki Széchenyi fiataljait, már a félidőre elérve az ehhez szükséges negyven egységnyi különbséget. Mivel a másik ágon a B-csoport győztese, a kecskeméti Bolyai magabiztosan verte a Cserepkásokat, összejött a Debrecen-Kecskemét finálé. Az aranyhajsza csupán elvétve tartogatott izgalmakat, az immáron Hőgye Patrikkal kiegészülő Balásházy szinte végig megnyugtató előnyt birtokolt, és bár a harmadik etap korai perceiben a hírös városiak egylabdányira zárkóztak, már bőven a végjáték előtt eldőlt a trófea sorsa.

A Balásházysok tehát történelmi diadalt arattak, lévén megszerezték az intézmény első kosárlabda bajnoki címét. A különdíjasok sorában is akadt érdekeltségünk, Hegedüs Brúnó bekerült az All-Star ötösbe, a legjobb felkészítőnek járó elismerést pedig Pethő Ákos zsebelte be.