Az év vége az értékelések ideje, nincs ez másként a salakmotorosoknál sem. A honi szakág vezetője, Füzesséry Erik a Salakszórók legutóbbi podcastjában vette górcső alá a 2023-as esztendőt. Miután a sportvezető a nemzetközi szövetség (FIM) és az európai testület (FIM Europe) pályaverseny bizottságának szintén tagja, így a műsorban azokat a kérdéseket is boncolgatták, ami a salakos világ nagy egészét képezi. A podcastban elhangzott, a nagyhalászi klub vezetője ellen jelenleg fegyelmi eljárást folytat a Magyar Motorsport Szövetség, éppen ezért a beszélgetés nem érintette a nyírségi klubot.

A tőlük telhetőt megtették

A szakágvezetőt elsőként az idei magyar salakos szezont értékelte. – Egy ilyen összegzést mindig több fronton kell nézni, a versenyzői, a szervezői, a lebonyolítási, valamint a sportdiplomáciai oldalról. Ezek jelenleg mind-mind különböző szinten vannak, s ennek megfelelően kell értékelni, értelmezni a helyzetet. Ha a sportolóinkat nézzük, sajnos nagyon kevesen vagyunk, négy versenyző, Magosi Norbert, Kovács Roland, Bárány Márk és Füzesi Richárd az 500-as, míg Lovas Zoltán a 250 köbcentis versenyeken képviselte hazánkat. A pilótáink szereplése felemás volt az idei évben. Magosi Norbi nagyon szépen motorozott az eseményeken, hozta a tőle elvárható eredményeket, mozzanatokat, pillanatokat. Tőle már ez lehet az elvárás, s ezt teljesítette. Norbival sokat beszélgetünk, önmagával nagyon kritikus, s olyan célokat fogalmaz meg, amiket, ha teljesíteni tudna, nagyon örülnénk. De ez nem mindig csak az emberen múlik, nagyon sok összetevője van az eredményességnek, s akad, amikor nem minden klappol. Erre példa pont az ő esete, amikor a pardubicei Aranysisakon azért nem tudott elindulni, mert fatális technikai problémája akadt a szállítójárművével, amit nem tudott elhárítani. Ez például olyan dolog, ami egy sportoló motiváltságát erősen tudja csorbítani, hiszen egy számára fontos, jó nevű versenyre kapott meghívást, aminek nem tudott eleget tenni. Viszont a szezon elején ott lehetett – egyfajta elismeréseként a pályafutásának – a horvátországi Grand Prix nagydíjon Donji Kraljevecben, ahol tartalékként szerepelhetett a világ legjobbjai között. Egyfelől ez a lehetőség jutalom minden sportolónak, mert nem mindenkit engednek oda. Tudni kell a döntés hátterét. A rendező felajánl egy helyet a szövetségünknek, s ezután nekünk olyan nevet kell ajánlanunk, aki elfogadásra kerülhet. Sokat kell dolgozni a háttérben ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ugyanis más szövetségek esetében már volt pár eset, amikor a jelölést nem fogadták el nemzetközi szinten. Szerencsére Norbi ott lehetett, s elmondása szerint nagyon élvezte a Grand Prix-s légkört. Az a miliő teljesen más belülről, mint kívülről, főleg amikor valaki részese az egész ceremóniának. Főleg, hogy most fordult a második évébe az esemény az új promóternél, a Discoverynél, s ezáltal is egy kicsit másabb, mint ami előtte volt, nagyobbá vált a show jellege a fordulóknak. Még nem minden száz százalékig kiforrott, de azért látszik, hogy ebből egy szép nagy durranás lesz, illetve már most is az. De vissza a magyar versenyzőkhöz!

Kovács Roland, Bárány Márk és Füzesi Richárd is indultak világversenyeken az idén, s az látni kell az ő esetükben is (ahogy Magosinál), hogy a sportolóink mindegyike munka mellett motorozik, s teszi mindezt saját anyagi ráfordítással, nem egy professzionális, felállított stábbal, hanem a csapattagok ugyanúgy a napi munkából érkeznek az edzésekre, versenyekre.

Akár úgy, hogy szabadságot vesznek ki, vagy csúsztatnak a munkahelyükön. Ennek tükrében kell néznünk a teljesítményüket. Másik példa: a magyar versenyzők kisbusza nincs tele új gumikkal, hanem azon taktikáznak, mikor fordítsák meg a használt féloldalt. Szerintem az sem elhanyagolható tényező, hogy például Kovács Roland maga, vagy a felesége vezeti a kisbuszt, míg a riválisainak nem kell ilyesmivel foglalkoznia, végigpihenhetik az utazást a versenyek előtt. Szerintem ilyen szemüvegen át kell néznünk a magyarok eredményességét, s ha ilyen aspektusból értékelünk, akkor azt gondolom, hogy a srácok a tőlük telhetőt megtették – nyilatkozta Füzesséry Erik.

Lovas az új generáció tagja

Más kategóriát képvisel az ifjúságiak mezőnyében, azaz a 250 köbcentisek versengésében szereplő Lovas Zoltán, hiszen a debreceni reménység a második versenyszezonjában olyan teljesítménnyel rukkolt elő, amire nemzetközi viszonylatban is felfigyeltek. – Zoli egy nagyon céltudatos, tehetséges fiatalember. Látjuk, hogy nemcsak a motorozás terén teszi meg, amit kell, hanem a csapatával mindenre odafigyelnek, ami körülveszi a sportot

Ő már annak az új generációnak a tagja, akik külön erőnléti edzőkkel, sportpszichológussal készülnek. Nem elhanyagolandó az sem, hogy a versenyzőknek napjainkban már tudniuk kell beszélniük angolul, s Zoli ebbe is fektetett időt és energiát.

A tehetséges srác egy újabb gondolkodásmódot, egyfajta komplexitást hozott a sportágba. De tudjuk, hogy ugyan a versenyző áll oda a startszalaghoz, de rengetegen dolgoznak körülötte a sikerekért. Nagyon nehéz út áll még előtte, de nagy lendülettel, óriási szorgalommal indult el rajta. Lovas Zolika megítélése a nemzetközi életben kifejezetten pozitív, nagyon tetszik mindenkinek, hogy végre van valaki hazánkból, aki fiatal tehetség, és mindenütt starthoz áll. Ahol beindítanak egy 250-es motort, ő már ott van, vagy ha valamiért nem tud ott lenni, minden követ megmozgat, például kéri a segítségünket, hogy versenyzési lehetőséget keressünk neki. Sikerült közbenjárnom abban, hogy egy vegyes páros tagjaként résztvevője lehessen az idei páros Eb-sorozatnak. Remélhetőleg jövőre is elindulhat valamilyen formában ezen a megmérettetésen is – fogalmazott a szakember.

Füzesséry Erik

Forrás: Boros Norbert-archív

Nincs központi támogatás

A szurkolók közül többen érzik úgy, hogy a salak szakág vezetése, vagy akár a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) illetékesei a jelenleginél sokkal nagyobb anyagi segítséget nyújthatnának a kluboknak, versenyzőknek, ha szponzorokat, támogatókat keresnének, győznének meg. – A szövetség nevében nem nyilatkozhatom, viszont azt látom, hogy a többi szakágnál ugyanez a helyzet, tehát sehova nem helyeznek központi pénzügyi forrásokat. A szövetség, ahogy a neve is mutatja, a tagok összességéből álló szervezet, így amit a tagok befizetnek, azt tudja szétosztani. Értelemszerűen az nem reális elvárás, hogy amit a nagyobb létszámú szakágak befizetnek, az nálunk kerüljön elköltésre. Még akkor sem, ha az összes szakág tekintetében az elmúlt éveket tekintve nálunk volt a legtöbb nemzetközi esemény.

Sajnos a sportolók létszámában hátul állunk a sorban, bár a salakosoknál mind a négy versenyző Európa-bajnoki résztvevő volt, s ilyen nincs más szakágnál.

Visszatérve az alapkérdésre: a szakág csak azt a pénzt tudja elosztani, ami befolyik a kasszájába – mondta a szakágvezető, majd jött a felvetés, hogy egy-egy fajsúlyosnak vélt tárgyalásra, például minisztériumi, vagy multi vállalatnál történő szponzori megbeszélésre a MAMS vezetője könnyebben bejutna, mint egy versenyző, vagy klubvezető.

– Voltak ilyen jellegű próbálkozásaink. Ha ilyen tárgyalásra bejut valaki, akkor aprólékosan előkészített dokumentumokat kell letenni az asztalra, például marketing és sport terveket, különböző számításokat, hatástanulmányokat. Ezeknek az elkészítése sokkal bonyolultabb annál, mint ahogyan azt elképzeljük. Napjainkban már erre szakosodott cégek vannak, akik direkt ezzel foglalkoznak. A MAMS is megkeresett egy ilyen vállalkozást, akik olyan összeget kértek a munkáért, amiből a szövetség 5-10 évig olyan szinten ellenne, hogy a szakágunk a sportolók teljes költségvetését átvállalhatná. S ezzel még csak egy olyan dokumentum kerülne a birtokunkba, amivel mehetünk kopogtatni a cégekhez. Hozzáteszem, hogy van rálátásom a többi szövetség munkájára, s tudom, hogy ezt sok sportágnál meg tudják tenni. Bevételi forrást jelenthetne még a televíziós közvetítés, ami egyszerre jelenthet áldást és átkot, nemcsak a mi esetünkben, hanem külföldön is. Nagy vitákat vált ki, hogy mennyire jó, ha minden eseményt közvetítenek a tévében. Egyrészről így válnak igazán értékessé a reklámfelületek, hiszen ezáltal nemcsak lokálisan, a helyszínen jelennek meg a hirdetők. Viszont értelemszerűen csökken a nézőszám, kevesebben váltanak belépőjegyet. Németországban idén csináltak egy tesztet, kinyitották a kapukat, nem kellett belépőt vásárolni, viszont online, pár euróért közvetítették a versenyeket. Volt, amikor szinte üres stadionban ment a Bundesliga – tájékoztatott a sportvezető.

Nehéz helyzetben

A magyarországi viadalokat szépszámú közönség előtt rendezik, viszont kevés versenyzőnk van, ráadásul egyik pilóta sem tartozik az európai elithez. Ilyen feltételekkel mennyire nehéz meggyőzni a nemzetközi szövetségek illetékeseit, az FIM és az Fim Europe Pályaverseny Bizottságának tagjait, hogy hazánk rendezhessen világversenyeket a következő szezonban?

– A többezres nézőszám az egyik ütőkártyám, ha érveket kell felsorakoztatni a rendezés mellett. Viszont nem titok, most egy nagyon rangos verseny azért „ment el”, mert az volt a kérdés, hogy ki lesz a szabadkártyás versenyzőnk? Azt tudni kell, hogy Norbit (Magosi – a szerző.) már nem lehet berakni egy Grand Prix Challenge-be főversenyzőként. A Grand Prix-ban második számú tartalék, azaz nem főszereplő volt, ellenben egy challenge-en már elvárás, hogy olyan versenyzőt nevezzünk, akinek reális esélye van legalább a középmezőny második felében végezni, de bele tud szólni a küzdelmekbe. Azt látom, hogy a juniorok esetében tudunk majd elhozni eseményeket a jövőben, ami igazából valamilyen szinten elvárás a nemzetközi szövetség részéről.

Most már úgy párosítanak versenyeket, hogy akkor lehet magasabb rangú eseményt kapni, ha mellette junior viadalt is rendeznek.

Nem titok, hogy a 190 köbcentisek versenyét a „zászlajára tűzte” a Nemzetközi Motorsport Szövetség salakmotoros szakága: aki az SGP4-re nevez sportolót, az előnyhöz jut, prioritást élvez a jövőben a versenyrendezések tekintetében. Példának okáért: a jövő évi Grand Prix-kvalifikációra jóval több jelentkező volt, mint a négy helyszín, ilyenkor jönnek különböző elvek alapján a szelektálások, így jött képbe például az SGP4 is. A szavazásnál ilyenkor már nem feltétlenül számít, ki a szimpatikusabb, kinek van „ütősebb név” a telefonjában, mert nagyon hamar szembe tudnak kerülni egymással az érdekek. Éppen ezért vannak az elvek, amiket előre meghatározunk minden évben, és ezek iránymutatása mellett hozzuk meg a döntéseket. Az egyik ilyen alapelv volt az SGP4 prioritása – mondta Füzesséry.

Rickardsson Vasadon?

Az FIM a versenyhelyszínek kijelölésekor nagy hangsúlyt fektet az SGP4-re, de emellett miben segíti azokat, akik ebben a kategóriában versenyeznek? Szóba került esetleg, hogy az újonnan kifejlesztett 190 köbcentis motorokból adjanak a szövetség tagjainak? – Direkt módon nem segíti, de egyébként nagyon támogatja ezt a kategóriát. A sportág élő legendája, Tony Rickardsson az arca ennek a programnak. A svédek hatszoros egyéni világbajnoka a Discovery által felkért szakértő, aki lényegében napi kapcsolatban áll az FIM vezetőivel is. Többek között én is beszélgettem már vele, s nem kizárt, hogy Magyarországon lesz egy teszt jellegű bemutató a közeljövőben. Szilvási Péter, a vasadi klub vezetője felajánlotta egy ilyen esemény megrendezését, ami Rickardssonnak tetszett, mert szeretne egy kelet-európai bázist – árulta el az FIM funkcionáriusa.

Elektromosan a jövőbe?

Nemcsak hazánkban aggasztó a helyzet, nemzetközi viszonylatban is sokan kongatják a speedway vészharangját, mivel számos pálya zárt be az elmúlt években, s a versenyzők száma is rohamosan csökken. Az FIM szembenézett már ezekkel a tényekkel? Milyen intézkedésekkel próbálják megmenteni a sportágat? – Az FIM minden fronton próbál megújulni. Valamennyi szakággal kapcsolatban rendelkezünk kitekintéssel, figyeljük az ottani folyamatokat is, és vannak olyan tények, amelyek a hagyományos, kőkemény salak- és motorsport kedvelőknek nem annyira tetszenek. A legutóbbi tárgyalásunk nagy részét az E-bike és a 190-es kategória tette ki, pont azért, mert ez lehet a kulcsa a sportág fellendítésének. Mindent ki kell próbálni ahhoz, hogy a fiatalokat a sportág közelébe csábítsuk. Mindenki egyetért abban, hogy nem szakágspecifikusan kell a fiatalokat toborozni, hanem a motorsportba kell becsábítani őket, majd utána a körülmények, valamint az anyagi helyzetek kiválasztják, illetve a sportoló egyéni érdeklődése eldönti, hogy melyik irányba megy tovább. A németek most azzal próbálkoznak, hogy elektromos biciklikre és elektromos speedway motorokra ültetik a gyerekeket. Nagyon érdekes, hogy ezekre a járművekre kicsit többen jelentkeznek, mint a hagyományos motorokra.

A mai fiatalok az elektromos rollert már úgy kezelik, mint anno mi a biciklit, éppen ezért könnyen lehet, hogy az e-bike lesz az az eszköz, ami a hagyományos speedway-hez vezetheti a fiatalokat.

És itt jön képbe az is, hogy manapság a sikeres edzők már nem azokat az elveket képviselik, mint egykoron a trénerek, napjainkban már modernizáltabban gondolkoznak a szakemberek. Így már azon sem lepődnék meg, ha a sportághoz való csábítás egyik eszköze az elektromos roller lenne. Németországban felvállalták, hogy kipróbálják ezt a lehetőséget jövőre. Olyan toborzás ma már nincs, amiről többen beszélnek, hogy óvodába, iskolába kell elmenni, mert ezt már szinte sehol nem lehet megtenni a szabályozások miatt. Egy-egy lehetőség még adódhat pár városban, ahol esetleg merészebb a vezetés, de egyik országban sem támogatott ez a fajta prezentáció. Egyébként mindenütt megvannak a sportágakhoz köthető lobbik, amik tudjuk, hogy a klasszikus labdajátékokat preferálják, ők sokkal jobban ott tudnak lenni a nevelési, oktatási intézményekben – vélekedett.

Egyedül a cívisváros

A jelenlegi állás szerint csak Debrecenben rendezhetnek salakmotorversenyeket 2024-ben hazánkban, miután Nagyhalászon a tulajdonos a pályája bezárása mellett döntött. Több ovál is van Magyarországon, ahonnan rendszeresen érkeznek hírek arról, hogy a jövőben esetleg licencet kaphat a pálya. Pillanatnyilag mi a helyzet Vasadon, Mórahalmon és Gyulán? – Mórahalom esetében nincs radikális változás, vannak, akik a helyi önkormányzattal jó kapcsolatot ápolnak, és megkapták a pályát, ahol motoroznak. A pályával kezdhetnek valamit, de pénzt nem kapnak, csak lehetőséget.

Elkezdődött valami, de sajnos az ilyen esetekben sokszor egy idő után el szokott fogyni a lendület.

Volt egy ugyanilyen összefogás Gyulán, ahol viszonylag előrehaladott állapotok uralkodtak, már költségtervezést is végeztek. Reméljük, ott elkezdődik a munka, mert alapvetően egy jó alépítménnyel rendelkező stadionról van szó, de azért már egy picit korszerűsíteni kell. Viszont előállt olyan nem elhanyagolható probléma, hogy a pálya körül működik egy labdarúgó akadémia, s a salakos oválon átjárnak a focisták, így rögtön meg kellene oldani bizonyos elhatárolási dolgokat. A salaksport port kavar, ami nem feltétlenül tesz jót a szomszédban lévő futballpálya infrastruktúrájának. Egyébként vannak olyan adalékanyagok, amivel ha a locsolást végzik, akkor jóval kevesebb lesz a por, ám ezek a szerek aranyárban vannak. Ezek a felvetések olyan komplexebb megoldást igényelnek, ami nem feltétlenül gyorsan megoldható, illetve a legolcsóbb megoldást hozza. Vasadon idén rendeztek regisztrált eseményt, egy öregfiúk bemutatót. A pálya még nem rendelkezik hivatalos licenccel, így versenyt nem lehet szervezni rajta. A pálya tulajdonosa, Szilvási Péter nagyon sok fejlesztést vitt véghez a stadionban, és nagyon komoly tervei vannak, amiről rendszeresen beszámol. Ő a saját pénzét teszi bele a pályába, ezért halad ilyen sebességgel. S valljuk be, egy ilyen építkezés nyeli a pénzt. Azt azért tudni kell, hogy versenyrendezés szempontjából az 500-as kategória kardinális kérdése a légpalánk. Erről is beszélünk majd a soron következő szakági gyűlésen. Bízom benne, hogy hamarosan versenyeket is rendeznek Vasadon. Annyit elárulhatok, nagyon kevesen múlt, hogy jövőre egy 85 köbcentis Európa-bajnoki futam helyszíne legyen Vasad, ugyanis ennek a kategóriának nem feltétele a légpalánk, elég az úgynevezett kifutó zóna – mondta.

Lovas Zoltán

Forrás: Boros Norbert-archív

Hogy teljesít a Discovery?

Idén immár második éve tart a Discovery Sports Events „uralkodása” a speedway legmagasabb szintjén, s az új jogtulajdonos által nyújtott produktum igencsak megosztja a salakos társadalmat. Sokan kritizálják a Discoveryt a versenyek lebonyolítása, valamint a televíziós közvetítések miatt, illetve azt is a szemükre hányják, hogy a salakmotorosport idén volt 100 éves, de a centenáriumot szinte semmilyen módon nem ünnepelték meg a vaspapucsosok. – Ezekben a dolgokban van igazság, de az FIM nem ezekről az oldalakról nézi a Discovery munkáját, hanem arról, hogy azokat a pontokat, amelyeket a promóteri szerződés tartalmazott, azokat betartják-e. Nos, ezeket a feltételeket teljesíti a Discovery. Azt gondolom, a 100 éves születésnap valóban nem volt kellően kidomborítva, ezt a marketinglehetőséget egyáltalán nem maxolták ki – vélekedett Füzesséry, majd kitért arra, hogy milyen számokat produkálnak a salakmotoros közvetítések. – A Discoverytől, illetve a versenyeket sugárzó cégtől, azaz az Eurosporttól minden évben kapunk egy lényegében mindenre kiterjedő kimutatást. Látjuk a televíziós nézettség eredményét, és az online felület kattintásszámait is, amik horrorisztikusan nagy számok, igazából nem is tudjuk hova tenni őket. Ezek magasabb számok, mint a régi, BSI-os érában, hiszen a közvetítés most sokkal több helyre eljut a világon. Mi pechesek vagyunk, hiszen nálunk nem közvetíti élőben a versenyeket az Eurosport.

A kimutatott számok számunkra óriásiak, ezért kértük a szakembereket, hogy segítsenek elhelyezni a „térképen” ezeket az adatokat. A francia székhelyű cég azt a példát hozta fel, hogy a PSG labdarúgócsapat bajnokijának felvezető műsora, vagy éppen a Tour de France kerékpárverseny nem túl izgalmas középső szakasza többet hoz, mint az egész Speedway GP-s szezon összesen. Ilyenkor kezdünk sok mindent megérteni, s tisztázódik a helyünk a világban

– fogalmazott.

Vitákat kiváltó döntések

A Grand Prix-s szezonok végén szintén nagy visszhangot váltott ki a nagydíj-helyszínek, valamint a szabadkártyás versenyzők kiválasztása – túlnyomó többségben komoly kritikákkal illették ezeket a döntéseket a szakemberek és a szurkolók.

– Fontos tudnivaló, hogy az FIM az égisze alá tartozó viadaloknak nem keres helyszíneket, a szövetségek, a pályák igényelnek rendezési jogot. A Grand Prix-nagydíjak esetében fordítva van, a kiválasztás üzleti alapon indul: az a kérdés, hogy a jogtulajdonos, azaz a Discovery hol szeretne versenyt, illetve hol talál fogadó félre. Ezután elindítanak egy előtárgyalást, úgymond felkérdezik azokat a helyszíneket, amelyeket megfelelőnek találnak. Ha meg tudnak egyezni a felek, akkor a promóter tálalja az FIM felé a helyszínt, s ha az integrálható a szövetség szabályrendszerébe, akkor a jóváhagyásnak nincs akadálya. Nagyon egzakt elvárásai vannak a Discoverynek, s rendkívüli módon „képben vannak”. Tudják azt is, hogy Magyarországon mik azok a helyszínek, amik esetleg szóba kerülhetnek. Elárulok egy titkos információt: nem a hagyományos salakmotor stadionokban gondolkoznak, mert azok nekik kicsik. Amikor legutóbb beszélgettünk velük, ők mondták, hogy Székesfehérváron épült egy stadion, az alkalmas lenne egy GP lebonyolítására – fogalmazott a FIM funkcionáriusa. Kiderült, Magyarországon, a két licenccel rendelkező pályán is jártak a Discovery illetékesei. – Tisztában vannak mindennel, s nemcsak azok a dolgok érdeklik őket, amiket mi, szurkolók a pályán látunk.

Más szempontokat is figyelembe vesznek a pályával kapcsolatban, például a parkoló nagyságát, milyen messze van az autópályától, megközelíthető-e teherautókkal, milyen nagy cégek vannak a közelben, akikkel ők direktben kooperálhatnak. Komplex csapatuk van a helyszínek felkutatására– reflektált a felvetésre.

A szabadkártyás versenyzők kiválasztásában viszont aktív szerepe van az FIM-nek is. – Ezeket a motorosokat közösen választja ki a Discovery és szövetség, az FIM-ben van egy SGP albizottság, ahol tárgyalnak erről a kérdésről. Nem vagyok tagja ennek a csoportnak, ezért nem tudom, mi a pontos munkamenet, de biztos vagyok benne, hogy a döntés hátterében előre definiált elvek vannak, valamint gazdasági érdekek, illetve a Discovery üzleti érdekei is szerepet kapnak – mondta.

Fiatalokban a remény

Zárásként a magyar salakmotorsport jövőjéről beszélt a sportdiplomata. – A sportolók tekintetében nagyon rosszul állunk, ráadásul azt sem nagyon látom, hogyan tudunk fiatalokat becsábítani a sportág keretei közé. Látom, hogy Szilvási Peti Vasadon, illetve Baráth Norbiék Debrecenben mennyi energiát fektetnek abba, hogy legyen utánpótlás. Nem mindig látható, de az, hogy egy-egy srácot megmotoroztatnak, foglalkoznak velük, toborzókat tartanak, nyílt napokat rendeznek, amiket meghirdetnek, ezek óriási energiákat emésztenek fel, hozzá csatlakozó pénzekkel. Lehet, hogy nem feltétlenül jutunk egyből a célba, ezért nehéz a feladat. Jó példa erre a futball, ahova 20 éve öntik a pénzt, s ennek most lett meg az eredménye. Nálunk is ugyanígy kellene, lehet nem 20 évig, de 6-ig biztos, és akkor lenne eredmény. Azt látjuk, hogy Lovas Zoli elindult egy jó irányba, de az nagyon fontos mindenki számára – szerencsére Zoli is így látja –, hogy nem szabad túl nagy nyomás alá helyezni. Most lényegében egy salak nemzet terhét rakjuk rá, de vigyázzunk vele, nehogy túlterheljük! Ez hatalmas lelki teher tud lenni. Örüljünk a sikereinek, de a helyén kell kezelni a dolgokat. Látnunk kell azt is, hogy a világversenyek tekintetében most már örülnünk kell annak is, ha kijutunk valahova, részt vehetünk a viadalokon, ugyanis a kvótáink csökkennek, hiszen nincsenek versenyzőink – zárta mondandóját Füzesséry Erik.