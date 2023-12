A korábbi években Debrecenben csak amatőrök küzdöttek meg egymással, ez volt az első alkalom, mikor profik is részt vettek az eseményen. Éppen ezért nehezebb utakat is építettünk, amelyeket ki könnyebben, ki nehezebben teljesített. Kifejezetten örülök, hogy új arcokat is láttunk a termünkben, Berettyóújfaluból, Miskolcról és Budapestről is érkeztek sportolók