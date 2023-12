A salakmotoros világbajnoki versenynaptárt követően a kontinensbajnoki versenysorozatok előzetes menetrendje is napvilágot látott. Az európai szövetség (FIM Europe) illetékesei nyilvánosságra hozták a 2024-es versenynaptárt, ami alapján a cívisvárosban négy viadalt rendeznek, a SEC-selejtező mellett három ifjúsági csatát is szervez a SpeedWolf Debrecen csapata: a két elődöntő mellett a finálénak is a Perényi Pál Salakmotor Stadion ad otthont júliusban.

Egyedül Debrecen

A kontinens speedway rajongóinak figyelme május 1-jén, a munka ünnepén Debrecenre összpontosul, ugyanis ekkor rendezik az Eb egyik kvalifikációs viadalát, ahol a challenge-be jutás a tét. Csak emlékeztetőül, idén május 1-jén szintén SEC-selejtezőn küzdöttek a salakszórók a Gázvezeték utcai oválpályán, s olyan csillagok tették tiszteletüket a Hajdúságban, mint a lengyel Szymon Wozniak és Jaroslaw Hampel, a lett Andzejs Lebedevs, a svéd Jacob Thorssell, a dán Niels Kristian Iversen, a francia David Bellego, valamint a cseh Václav Milík. A cívisváros mellett az ausztriai Mureck (május 1.), a németországi Stralsund (május 4.) és a szlovénia Krsko (május 4.) rendez kvalifikációt, míg a SEC Challenge-nek május 12-én a lettországi Daugavpils ad otthont.

Érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi mezőnyben Debrecen az egyetlen olyan helyszín, ahol Grand Prix- és SEC-kvalifikációt is rendeznek!

Bajnokavatás

A jelenkor legjobbjai után a jövő sztárjait figyelheti testközelből a debreceni publikum, ráadásul a 16 éven aluli reménységek két nap alatt három versenyt prezentálnak a magyar szurkolók előtt. A 250 köbcentis kategóriában július 6-án, szombaton két Eb-elődöntőt rendeznek, majd másnap, vasárnap következik a finálé, ahol a kontinensbajnoki cím a tét. Meg kell említenünk, hogy ebben a sorozatban hazánkat Lovas Zoltán, a SpeedWolf Debrecen tehetsége képviseli.

Forrás: Boros Norbert-archív