A végére maradt az egyik legnehezebb mérkőzés, ugyanis az őszi zárófordulóban a listavezető, még veretlen Szolnokot fogadták Rácsai Lajos legényei. A debreceniek azzal a céllal léptek pályára, hogy megszakítva a kék-fehérek remek szériáját, biztosítják 3. helyüket a táblázaton. – Jó ritmusban és támadófelfogásban kezdte a mérkőzést csapatunk, már az első perctől érvényesítettük akaratunkat. Némi meglepetésre, de inkább fiataljaink bátor játéka miatt, a Szolnok beállt védekezni, labdaszerzések után mélységi indításokkal próbálkoztak. A Rácsai-tanítványok fölénye a 17. minutumban góllá érett, Kis Keve átadásából Balmaz Gergő vette be a vendégek kapuját. Nem lassítottak fiataljaink, továbbra is domináltak, helyzeteket dolgoztak ki, ám vagy a végjátékoknál hoztak rossz döntést, vagy az utolsó passzok nem sikerültek. A 39. percben létszámban megfogyatkozott a Szolnok, kapusuk sérülésveszélyes megmozdulását piros lappal jutalmazta a játékvezető. A hátralévő időben még jobban betömörültek védőharmadukba a kék-fehérek, és sikerült is szünetig kihúzniuk újabb kapott gól nélkül – írta a klub tudósításában.

Fordulás után is a debreceniek domináltak, de mintha a srácok emberelőnyben túlságosan is megnyugodtak volna, már nem rohamozták olyan elánnal a kaput, mint az első félidőben. Ennek ellenére java részt a Szolnok térfelén pattogott a labda, mely gárda néhány kontrával próbálkozott. Ám hiába a fölény, a helyzetek, a gólok száma már nem változott a hármas sípszóig, de az első félidei találat is elég volt ahhoz, hogy a DEAC legyőzze a veretlen listavezetőt.

A tények: