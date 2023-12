A DEAC női futsalcsapata a Budstar elleni két edzőmeccsel zárja az évet. A párharc első felvonását kedden rendezték meg a DESOK-ban. Quirikó Vivien a betegséggel bajlódó Tóth Nórára és a műtét utáni rehabilitációját végző Krascsenics Csillára sem számíthatott – írta a klub honlapja.

Hét másodperccel a kezdés után már meg is szereztük a vezetést Gajzágó Flóra találatával. Nem sokáig volt nálunk a fór, mivel Klipachenko nagyjából kilenc méterről leadott lövése Kopjári Liza kapujában kötött ki a második minutumban. A gyors gólváltást követően nekünk akadtak nagyobb lehetőségeink, ám ezekkel nem sáfárkodtunk megfelelően. A csereként beszálló Horváth Viki kétszer adott pazar labdát Üveges Katalinnak, aki ekkor még nem köszönt be. Aztán a félidő derekán az ukránok csapatkapitányát csak néhány centi választotta el attól, hogy bevegye a kapunkat, ám a bombája a lécen csattant. Nem sokkal később Kopjári Lizát méltatta a publikum, nem véletlenül, hiszen egy ziccert hárított. A szünet előtt Klipachenko mutatott be egy szép szólót, majd a löketével megzörgette a hálónkat. A pihenő előtt még tudtunk erre válaszolni: egy berúgás után Pócsik Lívia volt eredményes, ezzel 2-2-re módosult az állás.

Győzött a jobb

A második játékrész alaphangját Nagy Anikó adhatta volna meg, de elpuskázta a helyzetét. Nem kellett sokáig bánkódnunk, mivel a 23. percben Czégény Zsuzsa profitált Horváth Viki asszisztjából. Ezt követően Klipachenko újra megvillant, a vendégek klasszisa kiszorított szögből lőtte a labdát a hosszú sarokba. A lefújásig még egy gólt láthattunk, ezt Üveges Katalin szerezte, ezzel pedig beállította a 4-3-as végeredményt. Ugyan a hajrában a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, és akadtak veszélyes szituációk a kapunk előtt, ám ezeket szerencsére megúsztuk.

– A helyzetek számát figyelembe véve úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. A játék kiegyenlített volt, talán az ellenfelünk többet birtokolta a labdát. Szakmailag egy nagyon hasznos találkozót vívtunk. A bajnokságban ilyen iramú mérkőzéseink még a közvetlen riválisaink ellen sincsenek. A fejlődéshez minél több ehhez hasonló összecsapásra lenne szükség. Biztos, hogy holnap fáradtabbak leszünk, de reményeim szerint lesz még energia bennünk – összegzett Quirikó Vivien vezetőedző.

Szerdán 16 órától ismét összecsap egymással a két együttes a DESOK-ban.

A tények: