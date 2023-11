A Debreceni Egyetem férfi futsalegyüttesének csapatkapitánya, Vass Ottó volt a H szektor legutóbbi vendége. A cívisvárosiak játékosa, mint sokan mások, elsőként a futballban próbált szerencsét, de hamar rájött, a futsal az ő terepe. Noha a felnőtt futsalválogatottban még nem mutatkozott be a sportoló, így is szép karrier van már mögötte. Egészen fiatalon, 12 évesen került Debrecenbe az akkor még középpályásként játszó futballista. Kedves emlékeket őriz az akadémiáról, s elmondása szerint a legjobb döntést hozta, amikor a stoplisról teremcipőre váltott. – Nagyapám edző volt, neki nagy szerepe van abban, hogy a labda szerelmese voltam. Ötéves lehettem, amikor Tuzséron elkezdtem focizni. Ezt követően 2010-ben kerültem a DVSC kötelékébe.

Hatalmas váltás volt. Főleg, hogy egy kisebb településről Magyarország második legnagyobb városába költöztem. Nagyon szerettem a nagypályás focit, de 2017-ben Kozma Mihály hívószavára igent mondtam, így lettem futsalos.

Az első edzésen éreztem, hogy erre vágytam mindig is – kezdte. A játékos arra is kitért, hogy az esetek 95 százalékában futballistákból lesznek futsalosok. – A labdarúgásnak még mindig nagyobb vonzereje van, pedig a technikában sokat segíthet a futsal. Nagy Ádám tökéletes ellenpélda: az Aramisban kezdett, mára Marco Rossi egyik legstabilabb játékosa a válogatottban – mondta.

Edzői ambíciók

Habár még mindig csak 25 éves a futsalos, mégis már az akadémiai évei alatt feltűnt az edzőknek, hogy egyszer akár tréner is lehet a sportolóból. Vass Ottó nem is várt ezzel sokat, jelenleg a DEAC U17-es korosztályának vezetőedzője. Úgy fogalmazott, sokat segít neki a szakmában, hogy nem is olyan rég még ő is az utánpótlásban pallérozódott. – Egészen fiatalon arra sarkalltak a trénereim, hogy mindenáron végezzem el az edzői képzéseket, és egy napon legyek én is szakember.

Olyannyira megmaradt bennem ez a gondolat, hogy amint lehetőségem adódott rá, megszereztem a papírokat.

Hallgatnak rám a játékosaim, továbbá sokat segít, hogy nem is olyan rég még az ő helyzetükben voltam. Szoktam is ezt hangsúlyozni, remek az összhang nálunk – nyilatkozta, s kiemelte: a teremcipő szögre akasztását követően is szívesen dolgozna eben a szerepkörben.

Jobban teljesítenének

Ha már csapatkapitány, elmaradhatatlan a kérdés: miért kezdte kissé tompán a szezont az együttes? A szakértők, s a futsal világában dolgozók szerint a DEAC-nak a mezőny első felében kellene végeznie az alapszakaszban. Vass Ottó elmondta, van hiányérzete az eddigi mérkőzések után, ám a csapatban benne van, hogy idővel egyre jobban szerepelnek majd. – Nagyon hullámzó a teljesítményünk. Arra kellene törekednünk, hogy egy biztost mindig hozzunk, de mindent meg fogunk ezért tenni.

Az alsóházi együttesek ellen kilenc pontot hullajtottunk, ha ez nincs, másodikok lennénk.

Mindenből tudunk tanulni, de el kell indulnunk felfelé. Voltak pozitív meccseink, van mire építeni – fogalmazott a kapitány.