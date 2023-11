Vágner Lara már 11 évesen fegyverre cserélte a babákat. A fiatal lány mondhatni egy véletlennek köszönhetően talált rá imádott sportágára, a sportlövészetre, melyben egyre szebb eredményeket ér el.

– Egy családoknak meghirdetett rendvédelmi napon, Debrecenben kóstoltam bele elsőnek a légfegyveres lövészetbe, ahol Pető László, a Debreceni Lövészsuli vezetője meglátta bennem a tehetséget, és felhívta a szüleim figyelmét arra, hogy érdemes lenne ezzel a sporttal foglalkozni. Ezután lettem tagja a Berettyóújfalui Bihari Lövészklubnak, és jártam ki rendszeresen edzésekre a lőtérre, ahol elsőnek megismerkedtem a fegyverkezeléssel, és a pontlövészettel.

Kisebb-nagyobb versenyekre kezdtem járni, majd jutottam el odáig, hogy a következő években a diákolimpiát, majd az általános- és középiskolások részére kiírt országos versenyeket is megnyertem

– mesélt a kezdetekről Vágner Lara, aki a sziluett lövészettel is kapcsolatba került, a 2023-as Európa-bajnokságon junior kategóriában egyéniben öt különböző versenyszámban aranyérmet szerzett.

– Nyílt irányzékú kiskaliberű sziluett puska 100 méteres versenyszámban az országos csúcs beállításával a felnőttek között a dobogó harmadik fokára állhattam fel, valamint a magyar válogatott tagjaként is Európa-bajnok lettem. Ezek mellett több országos bajnoki címet is szereztem az elmúlt években. Ezen sikereimet Szilágyi Sándornak, a Püspökladányi Lövészklub tagjának köszönhetem, aki az egyik sziluettlövő bajnokságon figyelt fel rám, és ajánlotta fel segítségét a versenyekre való felkészítésben. Ezt követően ismertetett meg Szilágyi Sándor a Hunter Field Target (tereplövészet) szakággal – mondta el érdeklődésünkre Vágner Lara, aki jól tudja, hogy a lövészethez remek állóképességre van szükség, így otthon, és a kollégiumi konditeremben is szokott edzeni.

Vágner Lara idén is sikert sikerre halmozott

Forrás: Vágner Lara-archív

Alázat és tisztelet kell

Fiatal kora ellenére Lara számos további szép eredménnyel is büszkélkedhet. – 2022-ben Magyarországon rendezték a Hunter Field Target Világbajnokságot. Ebben a szakágban ez volt az első nemzetközi versenyem, ahol harmadik lettem.

Ugyanebben az évben Csehországban tartották az Európa-bajnokságot, melyre már tudatosan fizikálisan, és mentálisan is többet készültem, aminek eredményeként junior kategóriában első helyezést értem el.

Idén Lengyelország adott otthont a két napos tereplövészet Eb-nek, ahova már címvédőként érkeztem, és újra Európa-bajnok lettem.

Itt ráadásul annyira jól teljesítettem, hogy ha minden kategóriát egybeveszünk, a két nap összesített eredményét tekintve csak három ponttal maradtam el a legjobbtól – számolt be szerényen sikereiről az ifjú tehetség.

Pontlövészetből mindig magát fejlesztgette, sziluettből, és a tereplövészetből van felkészítője Szilágyi Sándor Hunter Field Targer világbajnok személyében, aki példaképe is egyben, nagy segítség számára mentálisan, és technikai tanácsokkal is folyamatosan ellátja.

Saját légfegyvere már van, de lőfegyvere még nincs, hiszen 17 éves kortól lehet a fegyvertartási engedélyt megszerezni, ezért most nyáron, ahogy lehetett, bele is vágott. Jelenleg a klubjai nevén lévő lőfegyvereket használja, amik rá vannak hangolva.

A versenysport mellett ráadásul éltanuló is, adódik a kérdés, miként tud mindent összeegyeztetni? – Ritka, hogy valaki három szakágban is lőjön, és eredményeket is elérjen. Néha még a versenyeket is nehéz összehangolni, szinte minden hétvégén megmérettetésekre járok, vagy edzek. Emellett a debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanulója vagyok, ahol magas szinten kell teljesíteni, de eddig szerencsére jól szereplek minden szinten. Ha a barátaimmal akarok összehozni egy-egy találkozót, az is nagy szervezést igényel, de megoldható. Mindezt nem lemondásként élem meg, mert élvezem, amit csinálok. Úgy érzem, megtaláltam azt, amivel szeretek foglalkozni, amiben jól érzem magam.

Alázattal, tisztelettel kell hozzáállni, nemcsak magához a sporthoz, a sporttársakhoz is. Sok mindenre megtanít a lövészet, fegyelemre, tiszteletre, koncentrációra, aminek a suliban is nagy hasznát veszem.

Rá vagyok kényszerítve, hogy rövid idő alatt minél többet tanuljak. A suliban az osztálytársaim mindig kérdezik, milyen versenyen voltam, hogy éreztem magam, és nagyon büszkék, amikor szép eredményeket érek el. Legtöbbször hétvégente vannak a versenyek, így inkább csak a következő hétre való iskolai felkészülést kell jól megterveznem, annál is inkább, mert kollégista vagyok, így az utazás, pakolás is viszi az időt. Ahhoz, hogy valaki jó lövő legyen, nagyon sok gyakorlásra van szükség, így a szabadidőm java részét edzésre fordítom. Hétköznapokban a Debreceni Lövészsuli tagjaként a Domb utcai lőtérre járok le gyakorolni, hétvégén pedig az otthoni lőtérre. Próbálok minél több versenyre eljutni, hisz a legjobb gyakorlás az éles megmérettetés. A versenyeken lehet a legtöbbet tanulni a sporttársaktól, vagy akár a saját hibánkból. Én pedig szeretek tanulni, mert tudom, hogy ez a tudás fog sikerhez vezetni. Ha van időm, sokat olvasok, főként ifjúsági regényeket és krimiket, illetve szeretek rajzolni – fogalmazott. Kiderült, édesapjára már a kezdetektől mindenben számíthat, ő kíséri el a versenyekre, és mindenben támogatja, ahogyan az egész családja, amiért nagyon hálás.

Egyik felkészítőjével, egyben példaképével, Szilágyi Sándorral

Forrás: Vágner Lara-archív

Mintha elvágták volna

Lara elmondása szerint mentálisan jól bírja az éles szituációkat, sőt amikor mások egy 5-6 órás verseny végén azt mondják, mennyire elfáradtak, ő épp akkor töltődik fel, hatalmas energialöketet kap a megmérettetéseken.

Azt is megtudtuk, hogy egyébként izgulós, de hamar leküzdi a versenydrukkot, amiben az évek és a rutin is sokat segítenek. – Korábban hat évig zongoráztam, most pedig a lövészet mellett tettem le a voksom, ez két olyan dolog, amelyhez biztos kéz kell. Szoktam is ezen nevetni, mert a versenyek előtt mindig remeg a kezem, de ahogy beállok a lőállásba, és leadom az első lövést, mintha ezt elvágták volna. Ha időm engedi, a mai napig szívesen ülök le a zongorához is, és játszom, az is ki tud kapcsolni.

És vajon milyen célok lebegnek az ifjú tehetség szeme előtt? – A magyar mezőny sportlövészetben nagyon erős, mindig ott vannak a világ élvonalában, nincs olyan, hogy magyar versenyző, vagy a magyar csapat ne állna dobogóra.

Sziluettben és tereplövészetben én is elég jó eredményeket értem el, amelyeket a versenytársaim is elismernek, ez egy remek visszacsatolás nekem, ahogyan az is, hogy bekerültem a válogatottba.

A jövőben is igyekszem minél több nemzetközi megmérettetésre eljárni, természetesen a hazaiak mellett. A közeljövőben Eb-k várnak rám mind sziluettben, mind pedig tereplövészetben. A későbbiekben szeretnék pontlövészetben is szintet lépni, de ez még a jövő zenéje – mondta sejtelmesen Vágner Lara.